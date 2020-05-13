عضو بالزراعة البرلمانية يدعو لتشكيل وفد للتفاوض مع تركيا لتوقيع اتفاقية لتنظيم الحصص المائية

دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، الثلاثاء، الحكومة الى تشكيل وفد مختص للتفاوض مع الجانب التركي بغية توقيع اتفاقية لتنظيم الحصص المائية بين البلدين وفق مبادئ تنظيم الحصص المائية بين الدول المتشاطئة وبإشراف أممي.

وقال البديري إن “رغبة تركيا بالهيمنة على ملف المياه والتصرف احادي الجانب هو امر غير مقبول او مسموح به دولياً، وهو يمثل نوع من انواع الاعتداء على الدول المجاورة وبعيد كل البعد عن مبدأ المصالح المتبادلة بين دول الجوار”، مبينا ان “تركيا باشرت مرة اخرى بملأ سد اليسو بذريعة ان العراق لديه احتياطي من المياه يكفيه لعدة سنين في تصرف غير مقبول وبعيد عن كل الاعراف والقوانين الدولية”.

وأضاف أن “تركيا في وقت الفيضانات فهي تحول تلك المياه تجاه العراق، بذريعة ان تلك الفيضانات ينبغي على جميع دول الجوار التعاون لتصريفها، لكنها في وقت الشحة، تتعامل بأنانية وتعمل على توفير خزين ستراتيجي لها على حساب حصص باقي الدول في الانهر المشتركة”.

وشدد البديري، على “أهمية ان يكون للحكومة الجديدة وقفة حقيقية والعمل على تشكيل وفد تفاوضي مختص للذهاب الى تركيا والتفاوض معهم على عقد اتفاقية تحت اشراف دولي لتنظيم الحصص المائية بين البلدين في أوقات الذروة والشحة وتضمينها بنود ملزمة للأطراف الموقعة معها”.