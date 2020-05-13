د.عبدالكريم السوداني

الطابق 15 حلقة من مجموعة حلقات لمسلسل تلفزيوني يقدم من قناة الشرقية وهي ليست كباقي الحلقات فقد مسحت ماقبلها وقضت علي ما بعدها من الحلقات لانها جاءت معبرة عن مشاعر واحاسيس الناس..

حلقة كان لكاتبها مصطفى الركابي ان يجعل منها مسلسلا تلفزيونيا بسبعمئة حلقة بعدد شهداء التظاهرات فلكل منهم قصة وحكاية ومشاكل وامنيات واستذكارهم بهذا الشكل الفني الرائع يمثل ارقى تكريم لهم ولعوائلهم ولاخوانهم المتظاهرين … اسمائهم معروفة وقصصهم منشورة و عوائلهم موجودة تفطر بالدموع والاهات بدلا من التمر والماء .

حسنا فعلت يا مصطفى الركابي . حين جعلت الطبيب شهيدا , فأنك بهذا أكدت حقيقة ان انتفاضة الجماهير في سوح التظاهر لم تأت بسبب الجوع و البطالة والخدمات فحسب وانما السبب أعمق و اكبر من ذلك بكثير , فطبيبك لم يكن جائعا ولم يكن باحثا عن فرصة عمل ولا عن الماء والكهرباء وشوارع معبدة ,, طبيبك وما حوله كانوا يبحثون عن وطن , والوطن يعني الامان والاستقرار والشعور بالانتماء ,والوطن يعني الحرية , فلا اوطان بلا احرار والوطن هو المستقبل , ولا مستقبل بلا اصلاح , الوطن هو الحب , ولا حب مع الخوف , والوطن كل شئ ولا شئ سوى الوطن …

كمامات وطن مسلسل في حلقة واحدة , استطاعت هذه الحلقة ان تؤكد حقيقة لطالما اكدنا عليها , ان الصائم بعد الفطور ليس بحاجة الى الضحك وانما هو بأمس الحاجة الى التفكر والتدبر , فكانت هذه الحلقة درسا عمليا للراكضين واللاهثين وراء اصطناع الضحك غير المبرر ..

كمامات وطن مسلسل في حلقة واحدة استطاعت هذه الحلقة ان تعيد للدراما العراقية هيبتها بعد ان رفعت الراية البيضاء معلنة عن الافلاس الفكري والمادي ..

كمامات وطن مسلسل في حلقة واحدة استطاعت هذه الحلقة بموضوعها وفكرتها الاساسية ان تغطي على كل الهنات التي رافقت العمل فنيا ..

شكرا للمبدع اياد راضي الذي اثبت انه يستحق ان يقدم له كل الدعم لكي يكون اسما عربيا بل وعالميا .

شكرا للمتألقة صبا ابراهيم التي طغت مشاعرها الحقيقية على مشاعر التمثيل .

شكرا للمجتهد مازن محمد مصطفى الذي اثبت للجميع ان الدور الثانوي ومهما كان قصيرا افضل من الدور الرئيسي في مسلسل ( واحدx صفر ) شكرا لجميع الممثليين وكادر العمل ولقائدهم سامر حكمت الذي نتمنى له ان يكون قد استوعب من خلال هذا الدرس ماهي الافكار المطلوبة في الدراما العراقية .

شكرا للشهداء اللذين كنت اتمنى ان يخرجوا ثانية وهم بملابسهم الملطخة بالدماء تلك الملابس التي استشهدوا فيها ليقولوا عكس ما قالته مقدمىة المسلسل ان الوطن لايموت ..