مصر – سيناريو جديد لعرض كنوز الملك توت عنخ امون

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

التقى اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري مع الدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير والمهندسة يمني اسماعيل معاون الوزير لشئون المتحف الكبير،

وتمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بسيناريو العرض المتحفي ونصوص البطاقات التعريفية للقطع الأثرية بقاعات عرض كنوز الملك توت عنخ امون، بالاضافة إلي سيناريو العرض الخاص بالمرحلة الثانية للقاعات الرئيسية بالمتحف.

كما التقى وزير السياحة والآثار مع ممثلي مصلحة سك العملة المصرية لمناقشة التصميمات الخاصة بالعملات التذكارية التي سوف يتم إصدارها بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير عام ٢٠٢١.

وقد وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بأن يتم توحيد تصميم العملات المقدمة وأن يتم الاستعانة بالعناصر المعمارية المميزه للمتحف المصري الكبير كالواجهة الأمامية للمتحف وكذلك الاستعانة بأهم القطع المعروضة كقناع الملك توت عنخ امون