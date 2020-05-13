نائب: عام واحد غير كافٍ لتجاوز الحكومة جميع التحديات

اكد النائب عن المكون التركماني احمد حيدر البياتي، ان الوقت المتفق عليه لعمر الحكومة الحالية المحدد بعام واحد هو فترة “غير كافية” لتجاوز كل تلك التحديات، مشيرا الى ابرز الملفات التي ينبغي ان تتصدى لها الحكومة الجديدة.

وقال البياتي ان “هناك تحديات كبيرة وعديدة ستواجهها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جوانب صحية واقتصادية وامنية وسياسية ناهيك عن الازمات الاجتماعية”، مبينا ان “الوقت المتفق عليه لعمر الحكومة الحالية المحدد بعام واحد هو فترة غير كافية لتجاوز كل تلك التحديات”.

واضاف البياتي، ان “الحكومة الحالية تستطيع ان تتجاوز ما يمكن تجاوزه، وان تجعل من الخطوات التي تقوم بها سلّما للعبور والبناء الصحيح الى مراحل متقدمة بالفترات اللاحقة، وإن كنا لا نظن ان الامر سيتحقق لان الحكومة بدات مشوارها بتهميش مكون اساسي ومهم في البلد وهو المكون التركماني”.

وشدد البياتي، على انه “من الصعب تنفيذ ما تم وضعه بالبرنامج الحكومي، لكن نأمل ان ينجح في إعادة هيبة الدولة واجراء انتخابات نزيهة وسليمة بعيدة عن التزوير على اعتبار ان هاذين الاستحقاقين اضافة الى معالجة الوضع الاقتصادي بحلول انية سريعة ومؤقتة هي ابرز التحديات التي نتمنى النجاح في تنفيذها على اكمل وجه”.