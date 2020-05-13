نائب: هناك من يقف ضد عودة الساعدي ولا يتقبلها

رحب عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بإعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى الخدمة، واصفاً ذلك بـ”الإجراء المهم”، فيما أشار إلى هناك من “يقف بالضد من” عودة الساعدي.

وقال السوداني، إن “خطوات الكاظمي تنطوي على نوعٍ من الثقة بالنفس خصوصاً إعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي، لأن هناك من يقف ضد عودته ولا يتقبلها، وبالتالي فإن هذا واحد من الإجراءات المهمة التي اتخذها الكاظمي”.

وأضاف السوداني في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن “هذه الإجراءات وسواها تتطلب منا الدعم والمساندة، لأن المؤشرات الأولية تتجه نحو تعزيز سلطة الدولة حيث أنه لا بديل لذلك، كونه خلاص العراق من التخبط”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، السبت الماضي، إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى الخدمة وترقيته رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب.