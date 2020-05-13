هوشيار عبدالله يطالب وزير الداخلية بإيضاح موقفه من اجتماع ضم لجنة تابعة للاتحاد الوطني وقوات حرس الحدود …

في أحد أقضية السليمانية

انتقد النائب هوشيار عبدالله بشدة ما

وصفه بـ ” التدخل السافر من قبل حزب سياسي في شؤون وزارة الداخلية ” ، مطالباً وزير الداخلية بإيضاح موقفه من اجتماع بين لجنة تابعة لحزب الطالباني وقوات حرس الحدود في أحد أقضية السليمانية .

وقال عبدالله في تغريدة نشرها في حسابه

بموقع تويتر :” اجتماع موثق بالصور، للجنة حزبية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني مع قوات حرس الحدود في قضاء بشدر بمحافظة السليمانية، تدخل سافر وعلني من قبل حزب سياسي في شؤون وزارة الداخلية، نسخة منه الى السيد الوزير عثمان الغانمي، هل هذا مقبول ؟! اتمنى إيضاح

موقفكم، مع الشكر “.

وأرفق عبدالله بتغريدته صوراً للاجتماع