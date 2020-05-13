وزارة الهجرة تقدم قرابة 53 الف حصة اغاثية للنازحين في المخيمات التابعة الى محافظة اربيل

قدمت وزارة الهجرة والمهجرين خلال الثلث الاول من الشهر الجاري “مايو” قرابة 53 الف حصة اغاثية بين العوائل النازحة في مخيمات محافظة اربيل .

وذكرت مدير قسم محافظات اقليم كوردستان في الوزارة عليا حسين البزاز ان ملاكات القسم وزعت (52) الف و(639) حصة اغاثية للاسر النازحة في مخيمات الخازر وحسن شام وديبكة خارج اربيل فضلا عن مخيمات بحركة وهرشم ومجمع الزيتون وسط اربيل .

واردفت البزاز ان ” مخيم الخازر شهد توزيع (10321) حصة اغاثية للنازحين في المخيم تضمنت الحصة سلة غذائية واخرى صحية وثالثة ملابس ، فيما وزعت فرق عمل الوزارة الميدانية في مخيمات حسن شام u1, u2 ( 17256) حصة اغاثية بين النازحين متضمنة سلات غذائية وسلات صحية ، اضافة الى توزيعها ( 14430) حصة اغاثية غذائية وصحية للنازحين في مخيم ديبكة التابع الى قضاء مخمور ” .

واضافت ان ” فرق عمل الوزارة وزعت في مخيمي بحركة وهرشم وسط المحافظة (10458) حصة اغاثية تمثلت بالسلات الغذائية والصحية الى جانب توزيعها 174 سلة غذائية وصحية للاسر النازحة في مجمع الزيتون ستي ” .