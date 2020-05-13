وزير الصحة: سنقوم بعملية الحجر المناطقي في المناطق التي أشرت فيها الإصابات

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الثلاثاء، عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية للبدء بعملية الحجر المناطقي.

وقال التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن”بعض المناطق تشكل بؤراً وبائية قابلة للامتداد نتيجة عدم الالتزام بتعليمات الحظر الوقائي”.

وأضاف التميمي أن”الوزارة ستقوم بعملية الحجر المناطقي في المناطق التي أشرت فيها الإصابات بعد تشكيل فرق طبية متكاملة”.

ورجح وزير الصحة حسن محمد التميمي، امي الاثنين، اعادة تطبيق حظر التجول الشامل أو الحظر الصحي المناطقي لحماية المواطنين من مخاطر تفشي الوباء، محذرا من وجود “بؤر وبائية قابلة للامتداد”.

فيما شدد على أن خطورة المرحلة تتطلب الالتزام بتعليمات الحظر الصحي الجزئي خاصة لبس الكمامات والامتناع بشكل كامل عن حضور التجمعات الاجتماعية والدينية والثقافية وعدم الخروج من المنزل الا للاحتياجات الضرورية.