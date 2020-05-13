وفاة رائد الكاميرا الخفية إبراهيم نصر

إسطنبول: توفى الكوميديان المصري إبراهيم نصر، الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاما، إثر وعكة صحية ألمت به.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، أن نصر توفي بمنزله في القاهرة فجر اليوم.

وقال زكي إنه “سيتم الصلاة على الفنان الراحل بكنيسة في حي الأزبكية (وسط القاهرة)، وسيتم تشييع جثمانه عقب الصلاة عليه”.

وإبراهيم نصر من مواليد القاهرة عام 1950، بدأ حياته الفنية “منولوجيست” يقلد كبار النجوم، قبل أن يشارك في برامج للأطفال، إضافة إلى مسلسلات وأفلام ومسرحيات كوميدية.

واكتسب الفنان الراحل شهرة واسعة في مصر والعالم العربي مع برنامج المقالب “الكاميرا الخفية”، الذي بات من أهم القائمين عليه على مدى نحو عقدين.

ومن أبرز أعماله الفنية أفلام “إكس لارج”، و”شمس الزناتي”، و”جحيم امرأة”، و”زكية زكريا في البرلمان”، وهي الشخصية التي اشتهر بأدائها في برامج المقالب الرمضانية خلال سنوات طويلة.

وشاءت الأقدار أن يرحل نصر في شهر رمضان الذي اعتاد خلاله على مدى سنوات طويلة إضحاك الملايين عبر برنامجه “الكاميرا الخفية”.

(الأناضول)