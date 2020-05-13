وفد من وزارة البيشمركة إلى بغداد .. تحركات داعش وحرائق المحاصيل على الطاولة

كشف مسؤول الثقافة والإعلام في وزارة البيشمركة، اليوم الأربعاء، أن وفداً من الوزارة سيتوجه إلى بغداد خلال أيام لبحث سبل التصدي لتحركات وهجمات داعش المتزايدة وحرق محاصيل المزارعين.

وقال اللواء بابكر فقي : «زادت مؤخراً تحركات داعش في مناطق مختلفة، وسقط العديد من الضحايا جراء الهجمات الإرهابية، كما التهمت الحرائق مساحات واسعة من محاصيل المزارعين».

وأضاف «من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن الدستور العراقي حدد حقوق وامتيازات البيشمركة ضمن المنظومة الدفاعية العراقية، وتعهدت الحكومة العراقية بإرسال رواتب ومستحقات البيشمركة، إلا أن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن».

وأوضح اللواء فقي، أن وزارة البيشمركة قررت إرسال وفد إلى بغداد خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث كافة هذه القضايا مع الجهات المعنية، وإيجاد حلول لها.