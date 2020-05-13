يونامي والبنك الدولي يؤكدان دعم الحكومة العراقية

أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، امس الثلاثاء، ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. وأكدت في ايجاز لها أمام مجلس الأمن الدولي “دعم العراق وحكومته الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية وفي محاربة فيروس كورونا”.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء، الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان وبحثا سبل تنسيق العمل بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، والعمل على اطلاق جهود الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها تشجيع الاستثمار والإعمار وتعزيز الواقع الخدمي، وتوفير فرص العمل.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني دومينك راب، وبحثا جملة من الملفات الثنائية. وقالت رئاسة الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني دومينك راب، قدّم خلاله التهنئة إلى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة”. وتابع البيان، أن “راب أكد على استمرار الشراكة والتعاون ودعم بريطانيا للعراق، والتصدي للتهديدات المشتركة، وعلى رأسها الحرب ضد الارهاب”، مضيفاً أن “بريطانيا داعمة للحكومة العراقية سياسياً واقتصادياً، وأمنياً، وكذلك في جهود مكافحة جائحة كورونا”. من جانبه رحب الكاظمي بـ”تطوير العلاقات بين البلدين، بما يحقق المصالح المتبادلة”. وفيما وجّه دعوة لـ”وزير الخارجية البريطاني لزيارة العراق، وعد بتلبيتها في أقرب فرصة”، تمنى الكاظمي للشعب البريطاني أن “يتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها”.

بدورها، أعلنت السفارة البريطانية في بغداد، امس الثلاثاء، التزام المملكة المتحدة بدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والشعب العراقي.

وقالت وزيرة التنمية الدولية، آن ماري تريفليان، في تصريح صحفي، نقلته السفارة، إن “المملكة المتحدة ملتزمة بدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والشعب العراقي، بينما يواجه بلدينا مع بقية بلدان العالم خطر كورونا”.

وتابعت، أن “المملكة ملتزمة بمساعدة العراق في التعامل مع الجائحة، ويجري الآن إعادة تخصيص هذه الحزمة المالية ضمن الميزانية الحالية لوزارة التنمية الدولية البريطانية إلى العراق، سيساعد هذا التمويل الصندوق المشترك للمساعدات الانسانية في العراق”. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد هاتف رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث الاثنين مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتهنئته على موافقة النواب العراقيين على حكومته الجديدة الأسبوع الماضي.

وظل العراق بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في تشرين الثاني وسط احتجاجات مناهضة للحكومة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن ترامب تحدث مع الكاظمي “لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراقي على حكومته”.

وأضاف البيان أن “الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة وأكد على الاهتمام المشترك مع العراق بإلحاق هزيمة دائمة بحق تنظيم داعش”.

وقال “الرئيس ترامب شجع أيضا رئيس الوزراء على تناول مطالب الشعب العراقي للإصلاح والانتخابات الوطنية المبكرة والمشروعة”.

ووافق مجلس النواب على حكومة الكاظمي يوم الأربعاء. وبعد ذلك بساعات، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح العراق مهلة لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران. وقالت واشنطن إن الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة الجديدة.