اجرام واسط تكشف تفاصيل جريمة قتل غامضة لطفل

كشفت مديرية مكافحة الاجرام في واسط، الاربعاء، تفاصيل جريمة قتل غامضة لطفل يبلغ من العمر ست سنوات.

وقالت المديرية في بيان إن “مفارز مكافحة الإجرام في مديرية شرطة واسط كشفت تفاصيل جريمة قتل غامضة لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات تم انتشاله من احد ‏الأنهر”.

وأضاف البيان أنه “بعد التحري وجمع المعلومات تبين ان الحادث جنائي حيث تم التوصل الى الجاني وتبين انها امرأة ‏وعند مجابهتها بالأدلة انهارت واعترفت بدفع الطفل الى النهر لغرض قتله بسبب خلاف بينها وبين ‏والد المجني عليه”، مؤكداً أنه “تم إجراء كشف الدلالة بحضور قاضي التحقيق وتم توقيفها وفق المادة 406 ق ع”.