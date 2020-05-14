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التعليم تمنح الجامعات صلاحية استمرار العمل بنظام المقررات من عدمه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، منح الجامعات صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار العمل بتطبيق نظام المقررات من عدمه للعام الدراسي الحالي 2019 /2020.

وقال مدير الدراسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة إيهاب ناجي عباس في بيان إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على منح الجامعات صلاحية القرار بشأن استمرار العمل بتطبيق نظام المقررات من عدمه على أن يدرس من الأقسام العلمية وتقدم توصية الى مجلس الكلية وترفع الى مجلس الجامعة للمصادقة عليها”.

وأضاف عباس، أنه “بإمكان مجلس الجامعة الاستمرار بتطبيق نظام المقررات في الكليات والمعاهد كافة أو بعضها وفي حال عدم إمكانية التطبيق فيتم الرجوع الى النظام الدراسي المعتمد لديها سابقا”، مبيناً أن “القرار جاء بالتشاور مع رؤساء الجامعات والأخذ بالحسبان عدم توفر بعض المستلزمات المادية والبشرية في بعض الجامعات فضلا عن المستجدات القاهرة للظرف الصحي الراهن”.

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