التعليم توجه بإعطاء كورس مكثف عند استئناف الدوام في الجامعات

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، بإعطاء كورس مكثف في التخصصات كافة عند استئناف الدوام في الجامعات ومتابعة إجراءات التعليم الألكتروني في الفصل الدراسي الحالي.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق بعد التشاور مع السادة رؤساء الجامعات على أن يكون لمجالس الكليات بالتخصصات كافة وبتوصية من مجالس الأقسام والفروع صلاحية تحديد الدروس النظرية الأساسية المهمة فضلا عن الدروس العملية والمختبرية وإعطاء كورس مكثف فيها عند رفع الحظر الوقائي الجزئي واستئناف الدوام في الجامعات وتقدير المدة الزمنية اللازمة حسب طبيعة المواد الدراسية”.

وأضاف أن “القرار ينطبق على مجالس كليات المجموعة الطبية والصحية التي لها صلاحية تحديد الدروس النظرية الأساسية المهمة فضلا عن الدروس السريرية والعملية وبتوصية من مجالس الأقسام والفروع وإعطاء كورس مكثف فيها عند استئناف الدوام في الجامعات وتقدير المدة الزمنية اللازمة التي تقتضيها متطلبات المادة العلمية”.

وأكد على، “ضرورة التزام مجالس الأقسام والكليات والجامعات بالمتابعة الدقيقة واليومية لإجراءات التعليم الألكتروني في الفصل الثاني الحالي والعمل على تنفيذه بالوسائل المناسبة”.