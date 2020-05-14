الصيدلي ينفي رفع الحصانة عنه ويؤكد: نثق بالقضاء العراقي

نفى النائب محمد اقبال الصيدلي، الاربعاء، الانباء التي تفيد برفع الحصانة عنه، مؤكدا ثقته بالقضاء العراقي.

وقال الصيدلي ببيان “أننا ماضون في مشروعنا الاصلاحي ومحاربة الفاسدين ولن تثنينا محاولات الاستهداف أو ألتسقيط، وننفي ماتداولته القنوات الفضائية وبعض مواقع التواصل الاعلامي بوجود طلب لرفع الحصانة عن”.

واضاف الصيدلي، أن “الاستهداف السياسي اصبح واضحاً للجميع وان الجهات التي تقف خلفه تسخر الاعلام بمختلف اشكاله”، مشدداً على ان “وعي المواطن كشف تلك الاكاذيب، وان الاعلام النزيه يبتعد عن لعبة التسقيط الرخيصة”.

وتابع، “اننا نستغرب ما قامت به بعض القنوات الرصينة من انجرار وراء هذه الاستهدافات ووضع أنفسهم وسط دائرة الشبهة والتجاذبات السياسية التي تنافي مهمة الاعلام الحيادي”.

وشدد الصيدلي اننا، “رغم كل تلك الاشاعات والاكاذيب التي تطلق بين فترة واخرى من هنا او هناك مستعدون للمثول امام القانون متى تقتضي الضرورة ذلك لايماننا وقناعتنا بعدالة ونزاهة القضاء العراقي وبراءتنا من كل التهم والمؤامرات التي تحاك حولنا “.

وأكد، انه” مستمر دوره الرقابي مستنداً على رصيد النجاح الذي حققه في السنوات السابقة، ومستمداً القوة من الإعلام العراقي الحر الذي ما زال عوناً في محاربة الفساد”.

يشار الى أن مصدر مطلع افاد، قبل يومين، بأن مجلس القضاء الاعلى فاتح مجلس النواب برفع الحصانة عن عدد من اعضاء المجلس.