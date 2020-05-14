امانة مجلس الوزراء: الحملة الوطنية لمواجهة آثار كورونا تصل لنحو 2.5 مليون مستفيد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، أن الحملة الوطنية لمواجهة آثار فايروس كورونا تصل لنحو مليوني ونصف المليون مستفيد.

وقال المتحدث باسم إعلام أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد إن “دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة تواصل حملتها الوطنية لمواجهة آثار فيروس كورونا، من خلال التنسيق مع المنظمات المحلية لتقديم المساعدات إلى المواطنين”.

وأضاف أن “عدد المستفيدين من الحملة، بلغ مليوني ونصف مستفيد، منذ تاريخ بداية الحملة، وتم التركيز على الفئات المستهدفة بدقة أكبر وبحسب الرقع الجغرافية”، مشيراً الى أن “الحملة شملت جميع الأقضية والنواحي والمدن في المحافظات، التي شهدت انخفاضاً في أعداد الحملات المنفذة للحي السكني الواحد، بسبب تغطية أغلب المناطق، وتم تجهيز المواطنين بالمواد الغذائية عن طريق عشرات المنظمات بواسطة المنصة الالكترونية التي أطلقتها الدائرة”.