تسجيل أعلى إصابات بكورونا منذ ظهور الوباء والحصيلة الكلية تتخطى الـ3 آلاف

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الاربعاء، تسجيل اعلى اصابة يومية بفايروس كورونا في البلد منذ انتشار الوباء، إذ سجلت 119 اصابة من ضمنها 82 في بغداد بجانبيها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه إنه “تم تسجيل (١١٩) إصابة موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٣٥، بغداد/ الكرخ: ٣٤، مدينة الطب: ١٣، البصرة: ٣٢، المثنى: ٢، ديالى: ١، نينوى: ٢”. بالمقابل اعلنت “شفاء ٦٣ حالة، وتسجيل 3 وفيات في بغداد”.

وبهذا بلغ مجموع الاصابات “٣٠٣٢” في عموم البلد منها 1966 حالة شفاء و115 وفاة، وترقد في المستشفيات ٩٥١ حالة.