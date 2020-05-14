خلية الأزمة البرلمانية: الموقف الوبائي الأخير ينذر بـ كارثة بشرية

كشف مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة ، رياض الحلفي، عن عزم عقد اجتماع مع الجهات الصحية المختصة في بغداد، لدراسة تطبيق أحد السيناريوهات المطروحة لاحتواء فايروس كورونا.

وقال الحلفي، “، إن “وزارة الصحة، تدرس تطبيق واحد من ثلاثة سيناريوهات مطروحة لاحتواء أزمة تفشي الفايروس”، مبينًا أن “السيناريو الأول هو تطبيق حظر التجوال الشامل في المحافظة”.

وأشار، إلى أن “الخيار الثاني هو إجراء المسح الشامل لجميع المناطق”، موضحاً أن “السيناريو الثالث يتعلق بالحجر المناطقي للمدن التي ظهرت فيها أكبر عدد من الإصابات”.

وأكد مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة، أن “إجراءات احتواء الفايروس ستطبق خلال الأيام القليلة المقبلة”.

,أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أمس الأول الثلاثاء، بدء إجراءات الحجر المناطقي في عدد من مدن البلاد.

وقال التميمي في تصريح، أمس الأول الثلاثاء ، إن وزارته بدأت “التنسيق مع الأجهزة الأمنية لفرض الحجر المناطقي”.

وأضاف، أن “بعض المناطق تشكل بؤراً وبائية قابلة للامتداد نتيجة عدم الالتزام بتعليمات الحظر الوقائي”.

وبيّن التميمي، أن “الوزارة ستقوم بعملية الحجر المناطقي في المناطق التي أشرت فيها الإصابات بعد تشكيل فرق طبية متكاملة”.

وأعلن الوزير الصحة والبيئة، في وقت سابق، عن دراسة إعادة تطبيق الحظر الشامل أو الحظر المناطقي للحد من انتشار فايروس كورونا.

من جهتها حذّرت خلية الأزمة النيابية،أمس الاربعاء، من “كارثة بشرية” في بغداد، بعد إعلان الموقف الوبائي الأخير، مشددة على أن ذلك “جرس انذار خطير”.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي، في بيان، تلقت المدى نسخة منه إن “الموقف الوبائي للاصابات المسجلة لفايروس كورونا ليوم أمس الثلاثاء وارتفاعها في بغداد لوحدها الى 71 اصابة يعد جرس إنذار خطير للغاية يُنذر بكارثة بشرية وصحية في العراق لاسيما في محافظتي بغداد (الكرخ والرصافة ) والبصرة”.

وعزا الكعبي ارتفاع الاعداد المصابة بالفايروس، إلى “عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجوال سواء (الكلي أو الجزئي) و استمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين إزاء خطورة الوباء و المتمثلة بعدم الالتزام بالارشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة ومنع التجمعات وإقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والأماكن المزدحمة”.

ودعا الكعبي “الجهات المختصة الى محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني لاسيما في المناطق الموبوءة، فضلاً عن وجوب التنسيق مع القوات الأمنية للمباشرة بعملية الحجر الصحي المناطقي”.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الأول الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفايروس كورونا المستجد في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقت “المدى”، نسخة منه (12 آيار 2020)، أنه “تم فحص (٢٧٥٦) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٣٢٤٥٧”. )

وأضاف “سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٩٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٣٢

بغداد/ الكرخ: ٢٦

مدينة الطب: ١٣

البصرة: ١٨

كربلاء: ١

ديالى: ٥

– الشفاء: ١١٣حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣٣

بغداد / الكرخ: ١

مدينة الطب: ١٧

النجف: ٢

البصرة: ٤٣

كركوك: ٩

واسط: ١

اربيل: ١

ذي قار : ٤

صلاح الدين: ٢

– الوفيات : حالتان : حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٢٩١٣

مجموع الوفيات: ١١٢

مجموع حالات الشفاء: ١٩٠٣

الراقدين الكلي: ٨٩٨”

فيما أعلنت دائرة صحة النجف، أمس الاربعاء، مغادرة 91 ملامساً ووافداً للحجر الصحي دون أعراض مرضية.

وذكر مدير الدائرة رضوان الكندي، في بيانه، أن “المغادرين وهم 29 وافداً و 62 ملامساً غادروا بعد انتهاء مدة الحجر البالغة 14 يوماً وبعد أخذ عينات للفحص المختبري دون ظهور أعراض مرضية”.

وأشار الكندي الى أن “الوافدين موزعون على الدول التالية (روسيا 15، سوريا 8، الأردن 2، اليونان ، 1السويد ، 1اسبانيا 1) أما الملامسين الـ 62 فهم يعودون لثلاث حالات مرضية مؤكدة”، لافتاً الى أنه “بمغادرة هؤلاء يتبقى 38 محجوراً منهم 27 وافداً و11 ملامساً ومن بين الوافدين 9 تم حجرهم يوم أمس”.

وكانت دائرة صحة النجف قد ودعت، آخر حالتين مرضيتين من مستشفى الحكيم العام.

وأكد الكندي أنه “ورغم كل هذه النتائج الطيبة إلا أن المعركة لم تنته بعد وعلينا أن ندرك جيداً أن حالة مرضية واحدة قد تعيد الوباء الى محافظة بأكلمها”، داعياُ الى “الالتزام نصاً وروحاً بالتوجيهات الصحية ومنها توجيهات منظمة الصحة العالمية بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى و الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم ارتياد الأماكن التي تشهد تجمعات بشرية لمنع انتقال الفايروس”.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة بإقليم كوردستان، أنه لم يتبقَ سوى 14 إصابة بفايروس كورونا في إقليم كوردستان.

وكان عدد الإصابات بفايروس كورونا في إقليم كوردستان، قد وصل لـ391، توفي منهم 5، وشفي 372، وما تبقى منهم 14 لا يزالون قيد الرقابة الصحية.

بهذا يصبح مجموع الاصابات في عموم العراق 2818، ومجموع الوفيات 110، لتصل مجموع حالات الشفاء 1790 حالة والراقدون في المستشفيات 918.

في غضون ذلك، تواصل وزارة العدل إجراءاتها لإطلاق سراح السجناء ضمن إجراءات الوقاية من تفشي كورونا.

وقال وكيل وزارة العدل عبد الكريم السعدي، إن الوزارة بصدد إصدار قائمة جديدة للمشمولين بالإفراج الشرطي، مؤكداً، في حديث صحافي، أن هذه القائمة سترفع إلى رئاسة الوزراء من أجل المصادقة على إطلاق سراح السجناء.

ورجح أن “يتجاوز العدد الكلي للمشمولين 2000 مسجون من الكبار والأحداث”، موضحاً أن وزارة العدل ستكمل القائمة، خلال اليومين المقبلين، من أجل رفعها إلى مجلس الوزراء لبدء إطلاق سراحهم بعد استكمال الإجراءات القانونية.