رابطة: المصارف الخاصة مولت 5360 مشروعا صغيرا ومتوسطا

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الأربعاء، أن المصارف الخاصة العاملة داخل العراق مولت 5360 مشروعا صغيرا ومتوسطا تنوعت بين المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.

وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق في بيان إن “المصارف الخاصة مولت حتى الان 5360 مشروعا بقيمة 175 مليار دينار ضمن مبادرة الواحد تريليون التي اطلقها البنك المركزي”، مشيرا إلى أن “هذه المشاريع تنوعت بين الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي”.

وأضاف طارق، أن “العائق الوحيد الذي يواجه المصارف الخاصة في زيادة تمويل المشاريع هو غياب الضمانات الحقيقية لأغلب الشباب في العراق”، موضحاً أن “القروض التي تمنحها المصارف ضمن هذه المبادرة هي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحد اعلى مليار دينار وكذلك دعم المواطنين لشراء وحدات سكنية بحد اعلى 75 مليون دينار وبفائدة 4٪ ولمدة 10 سنوات وهناك قرض اكثر من مليار دينار للمشاريع الكبيرة”.