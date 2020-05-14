رمضان والأمل

عصمت شاهين الدوسكي

ربي … جئتك بلهفة مع الأحزان ربي … أشكو لك ضعفي مع الأشجان ربي … جئتك باكيا على دم الأوطان ربي … أستغفرك في كل مكان وآن ********** ربي … جفاف في الأعماق أسألك قطرة من ريان الشوق جميل إليك احبك كيف ما كنت وكان كل العيون ظمأى وكل قلب لرحمتك ظمآن لكل بلاد حدود وسمائك بلا حدود للولهان ********* ربي … عبد فقير يطرق بابك

بلا موعد أو آذان بلا أوراق رسمية بلا واسطة حتى للعيان أشكو لك هواني على الناس

كأني في غربة الروح سجان من أنا سوى قدر يمضي فاروي الروح في ليلة القدر في رمضان أستغفرك ربي بكل ما في الأبدان ********* ربي … جراح تراكمت

في العراق وسوريا ولبنان قلوب ضاقت ،أرواح هاجت

أين سبيل الإحسان ؟ أين الأيادي البيض .. أين بني الإنسان ؟ يسير الإنسان

ومن شدة الهم يترنح كأنه سكران الحب زاه بين الثنايا لكن أين الورد والريحان ؟ ********** ربي … أصبحنا ملوكا وأمراء ورئيس وسلطان والغربان تنهش بلحمنا فوق الغربان من تظاهر بالزهد رياءً غدا بطلا من البطلان يدفع بفرح ضرائب الشيطان تفننوا بالمكر حتى أصبحوا فوق الإلحاد والكفران إن الأبالسة أعيوا

لمن رأوا الإنسان في صورة الرهبان *********** ربي … لاح أمامي القتل والفقر والفتن

والخراب في هذا الزمان متى تدرك النهى كل ما على الأرض فان ؟ جئتك أشكو نفسي أولا وكل ما على اللسان بان جئتك أشكو والليل يمسح دموعا لا تراها مقلتان جئتك مشتاق ونفسي كالنجمة ذات اللمعان جئتك صائما وقلبي كالبرق شديد الخفقان ربي … أستغفرك

من كل حركة في كيان بلا كيان