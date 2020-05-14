محافظ بغداد يدعو إلى فرض حظر شامل للتجوال

دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، الحكومة الاتحادية الى فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة بغداد الى مابعد ايام عيد الفطر المبارك نتيجة تزايد أعداد المصابين بجائحة كورونا.

وقال العطا، في بيان عقب اجتماع طارئ لخلية الازمة في بغداد بحضور مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي ومدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف، إن “السيطرة على كورونا سيتم فقدانها اذا ما استمرت الإصابات بالتزايد لاسيما وان مستشفى ابن الخطيب امتلأ بالكامل بالمصابين كذلك مستشفى ابن القف الذي ربما سيمتلأ بالمصابين خلال اليومين المقبلين وهو مايعني تخصيص عدد من المستشفيات فقط للمصابين بكورونا”.

وعزا العطا، تزايد أعداد الإصابات الى “عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي وقواعد السلامة وتعليمات الجهات الصحية”، مشيرا الى انه “تم التباحث خلال الاجتماع لتخصيص مناطق ومباني جديدة تستخدم اما للمرضى المصابين او للعزل الصحي للملامسين بعد تأثيثها وتجهزيها بالمستلزمات الصحية المطلوبة”.

وشدد العطا على اللجنة العليا للصحة والسلامة بـ”اتخاذ قرار حظر التجوال الشامل كونه السبيل الوحيد لإنقاذ العاصمة بغداد من الوباء المتفشي”.

من جانبه، عزا مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي تزايد حالات الإصابة الى “زيادة اعداد الفحوصات المختبرية بعد فتح مختبرات جديدة للصحة العامة كذلك عدم التزام بعض المواطنين بإجراء حظر التجوال الجزئي والتعليمات الصحية”.

ونوه الساعدي الى ان “تزايد أعداد المصابين بالفيروس الوبائي قد يؤدي الى غلق المستشفيات وفتحها فقط للمصابين بكورونا”.