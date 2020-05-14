نائب بصري يوجه دعوة حول “شبهات فساد حقيبة النفط”

دعا النائب عن محافظة البصرة اسعد العبادي، اليوم الاربعاء، اي شخص لديه ملاحظات او معلومات حول شبهات فساد بملف الترشيح لحقيبة وزارة النفط الى تقديم مالديه من ادلة لللجهات المختصة “دون القاء التهم جزافا”، مشيرا الى ان هناك اكثر من 46 مرشحا قدموا سيرهم الذاتية لتسنم الوزارة.

وقال العبادي إن “هناك اتفاقا حصل مع رئيس الوزراء وبعد انتخاب الحكومة بان تكون حقيبة النفط من استحقاق محافظة البصرة، على اعتبار انها تمثل رئة العراق الاقتصادية واكثر من 80% من واردات الموازنة تأتي منها”، مبينا ان “الرأي كان بان يتم اختيار عدد من المرشحين من خلال تسليم السير الذاتية لهم الى رئيس مجلس الوزراء لاختيار من يراه مناسبا منهم”.

واضاف العبادي، ان “هناك العديد من السير الذاتية وصلت الينا من ذوي الخبرة والكفاءة من ابناء المحافظة بلغ عددها اكثر من 46 سيرة ذاتية، وهي حاليا قيد الدراسة من قبل نواب المحافظة”، لافتا الى ان “وضع المحافظة وخصوصيتها بحاجة الى اختيار شخصية ذات خبرة وكفاءة وقادرة على النهوض بالواقع النفطي ورسم ستراتيجية بعيدة الامد ومعالجة الغاز المصاحب الذي يهدر والابتعاد عن العمالة الاجنبية واحتواء الشباب وتنمية وضع المحافظة”.

ولفت الى ان “الحديث عن دفع اموال للحصول على حقيبة النفط، هو امر بعيد عن الواقع، على اعتبار ان هناك عددا كبيرا من الشخصيات الكفوءة التي قدمت سيرها الذاتية”، مضيفا “لا نعتقد ان الجميع دفع اموال”.

وتابع قائلا “اننا سنعمل على تقديم عدد من المرشحين الى رئيس الوزراء قد يصل الى خمسة اسماء مرشحين وليس اسم واحد وهو له الحرية الكاملة باختيار الانسب منهم”، موضحا أنه “من غير المعقول ان يكونوا جميعا دفعوا اموال لنيل المنصب”.

ودعا العبادي “اي شخصية لديها ملاحظات او معلومات حول شبهات فساد بهذا الملف لأن تقدم مالديها من ادلة الى الجهات المختصة للتحقيق فيها، دون القاء التهم جزافا بشكل قد يضر بمصلحة المحافظة واهلها قبل كل شيء”.