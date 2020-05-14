نائب يقترح ابواباً تغطي جزءاً كبيراً من عجز الموازنة

اقترح عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، “ابوابا عديدة”، اعتبر انها من الممكن “بحال استثمارها” تغطية جزء كبير من العجز المفترض بالموازنة للعام الحالي.

وقال النائب فيصل العيساوي ان “هناك العديد من الابواب التي تستطيع من خلالها الحكومة تغطية العجز المفترض بالموازنة الاتحادية للعام الحالي”، مبينا ان “تقديرات العجز هي اربعة ترليونات دينار شهريا ومن الممكن تغطية جزء كبير منها بحال كانت هناك إستراتيجية حقيقية للاستفادة من الواردات”.

واضاف العيساوي، ان “هناك تريليون دينار من الممكن استحصالها شهريا من جباية فواتير الكهرباء التجارية فقط، اذا لم نكن نريد التحدث عن الجباية من المواطنين ضمن المنازل، اضافة الى ترليوني دينار من المكن جبايتها من المنافذ الحدودية شهريا”.

واشار الى ان “هناك ابواب اخرى عديدة نستطيع من خلالها تغطية جزء كبير من الترليون الاخير المتبقي من العجز سواء من خلال معالجة الهدر الكبير الموجود بالقطاعات النفطية او قطاع الصناعة وملفات كبرى في البلديات وامانة العاصمة وغيرها من الابواب التي من الممكن ادارتها لتعزيز الموازنة العامة”.

واكد العيساوي، انه “من الممكن خلال دراسة ستراتيجية واضحة تجاوز الازمة بالموارد المتوفرة، وربما نحتاج في حالات معينة الى الاقتراض البسيط ذي الفوائد السهلة وليس القروض ذات الفوائد الكبيرة وهذا بمجمله يعتمد على المفاوض العراقي”، مؤكدا ان “لدينا العديد من المنافذ الداخلية التي نستطيع من خلالها تغطية العجز سواء بالاقتراض من البنك المركزي او عن طريق بيع سندات الخزينة”.