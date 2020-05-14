وزير التخطيط يكشف عن توجهات لدراسة سوق العمل العراقية بنحو معمق

كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم، الاربعاء، عن توجهات لدى وزارته لدراسة سوق العمل العراقية بنحو معمق وتحقيق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم وحاجة هذه السوق.

وقالت الوزارة في بيان إن “النجم التقى اليوم نقباء المحاسبين والمدققين واطباء الاسنان والمهندسين والمحامين والصيادلة والكيميائين والاكادميين والجيلوجيين وذوي المهن الطبية ورئيس الاتحاد العام للتعاون”.

ونقل البيان عن النجم قوله، إن “الهدف من هذا اللقاء جاء لبحث وتعزيز اواصر التعاون بين الوزارة والنقابات التي تمثل شرائح واسعة ومهمة من الفعاليات الاقتصادية والاكاديمية والعلمية”، مشيرا الى ان “من بين التوجهات الاساسية ل‍وزارة التخطيط في المرحلة المقبلة دراسة سوق العمل العراقية بنحو معمق وتحقيق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم وحاجة هذه السوق من الاختصاصات العلمية المختلفة والاستثمار الامثل للموارد البشرية وبما يتيح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.