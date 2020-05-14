Posted on by

وزير التخطيط يكشف عن توجهات لدراسة سوق العمل العراقية بنحو معمق

كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم، الاربعاء، عن توجهات لدى وزارته لدراسة سوق العمل العراقية بنحو معمق وتحقيق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم وحاجة هذه السوق.

وقالت الوزارة في بيان إن “النجم التقى اليوم نقباء المحاسبين والمدققين واطباء الاسنان والمهندسين والمحامين والصيادلة والكيميائين والاكادميين والجيلوجيين وذوي المهن الطبية ورئيس الاتحاد العام للتعاون”.

ونقل البيان عن النجم قوله، إن “الهدف من هذا اللقاء جاء لبحث وتعزيز اواصر التعاون بين الوزارة والنقابات التي تمثل شرائح واسعة ومهمة من الفعاليات الاقتصادية والاكاديمية والعلمية”، مشيرا الى ان “من بين التوجهات الاساسية ل‍وزارة التخطيط في المرحلة المقبلة دراسة سوق العمل العراقية بنحو معمق وتحقيق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم وحاجة هذه السوق من الاختصاصات العلمية المختلفة والاستثمار الامثل للموارد البشرية وبما يتيح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close