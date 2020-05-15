” أجفان عكا ” لحنان بكير .. رواية تنبش الذاكرة الفلسطينية

بقلم : شاكر فريد حسن

” أجفان عكا ” هو عنوان العمل الروائي الأول للكاتبة والصحفية الفلسطينية حنان بكير، الناشطة في مجال تدوين الذاكرة الفلسطينية، وابنة مدينة الأسوار ” عكا “، التي شهدت ولادتها ولم تعرفها جغرافيًا، وعاشت منذ النكبة الفلسطينية في لبنان، وتنقلت بين بيروت واليونان والنرويج، وسبق أن نشرت الكثير من المقالات والتقارير والتحقيقات الفنية والأدبية والسياسية في عدد الصحف اللبنانية والخليجية والعربية.

وهذه الرواية التي صدرت طبعتها الأولى العام 2000 صغيرة الحجم، جاءت في 126 صفحة، لكنها كبيرة في معانيها وأبعادها ومضمونها، تعيد استحضار عكا في الذاكرة الفلسطينية، وتنعش القلب بالحب والعشق.

وهي تتناول التغييرات التي طرأت على ملامح وروح مدينتها عكا، التي لم تعد كما كانت يومًا ” ليست تلك المدينة التي أحبّ، وجعلتنا نُحبّ أيضًا، ليست هذه عكا ولا عكانا “.

وبروايتها ” أجفان عكا ” أضافت حنا بكير اسمًا وعملًا روائيًا للمشهد السردي الفلسطيني، في مجال كتابة وتوثيق الرواية الفلسطينية، واستحضار النكبة التي ما زلنا نعيش مشاهدها وفصولها حتى اليوم، سواء بما يتعلق بموضوع الرواية أو تقنياتها وأدواتها الفنية.

حنان بكير في هذه الرواية تنبش الذاكرة الفلسطينية وتستعيد حضور عكا، ببحرها وأسوارها وأسواقها وازقتها وآثارها ومكانتها التاريخية، وذلك كمكان غاب جغرافيًا، لكنه حاضر على الدوام ذهنيًا ونفسيًا. ونرى من خلال التوغل في مشاهد الرواية، كيف أن البطل أبو جابر العكاوي، الذي أرغم على الهجرة من عكا، وأستقر به المقام في مدينة اربد بالأردن، ابتعدت عنه عكا من الناحية الجغرافية، لكنها ظلت حاضرة في روحه وعقله وصحوه ومنامه وأحلامه، وقد رضخ لرغبة أفراد العائلة تسمية طفلته ” أجفان ” لكن لم يكن سوى اسم ” عكا ” الذي لازمها طوال حياتها، وهذا التعويض النفسي لدى أبو جابر عن عكا جعله يوافق، حين كبرت ابنته ” أجفان ” على تزويجها من الفدائي ” كمال ” اللاجئ الذي قدم من المخيمات اللبنانية، رغم معارضة وعدم حماس الكثير من أهله وأقربائه لهذا الاقتران.

وتتوالى أحداث الرواية، وتسرد لنا تفاصيل قصة الحب التي ربطت بين ” كمال ” و ” أجفان “، واستطاعت بكير تصويرها والتعبير عنها برومانسية واقعية مثيرة للغاية.

وتظهر في إطار تنامي الحبكة الروائية، وعلى هامش نبش الذاكرة، ومن خلال تطور الاحداث، شخصيات أخرى أعطت الرواية تنويعاتها، كشخصيات نذير، ورسمية وزوجها عبد الفتاح.

وتعتمد حنان بكير في روايتها، بنجاح وقدرة فائقة، أسلوبًا سرديًا مشوقًا جعل الرواية تحلق بعيدًا عن السردية التقريرية المباشرة المملة، بلغة رشيقة حية، وبفنية عالية متقدمة.

” أفنان عكا ” عمل روائي سردي مبهر يستحق القراءة، ويظهر قدرة حنان بكير على تسجيل التفاصيل، وتصوير الأحداث، ورسم الشخصيات والربط بينها، وبين الزمان والمكان.