التعويل على التجربة في فيزياء آينشتاين

Einstein, Albert, « Autobiographical Notes », in Schilpp, P.A., Albert Einstein, Philosopher-Scientist, Vol. 1, La Salle (Ill.) : Open Court, 1949, 3 – 94

Einstein, Albert, « Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt », Annalen der Physik, 1905, No 17 : 132-148

ما نجح ميشيلسون ومورلي في تأسيسه بفضل التجربة التي أجراها في عام 1887 (كان ميشيلسون يكررها في عام 1897 في جامعة شيكاغو حيث يدرس الآن) ، هو أن مبدأ نيوتن لا ينطبق على الضوء. تخيل هذه المرة أنك على سطح مركبة فضائية بين المجرات تتحرك في الفضاء بنصف سرعة الضوء وأنك توجه شعاع الضوء المنبعث من شعلة نموذج حالي في الاتجاه الذي تتقدم فيه السفينة النجمية. إذا تم تطبيق مبدأ نيوتن لإضافة السرعة على الضوء المنبعث من شعلتك ، فسوف ينتقل الآن بسرعة تساوي مرة ونصف سرعة الضوء. ومع ذلك ، فإن ما كشفته “التجربة الحاسمة” لميشيلسون ومورلي هو أن الأمر ليس كذلك: مبدأ إضافة السرعة لا ينطبق: مهما كانت السرعة التي تتحرك بها باعث الضوء ، سرعة الضوء في الشعاع المنبعث c: 300000 كيلومتر في الثانية ، لا أكثر ولا أقل. وبعبارة أخرى ، سرعة الضوء ثابتة (ج تمثل في الواقع سرعة الضوء في الفراغ). كيف شرع ميشيلسون ومورلي في تجربتهما؟ ما يتوافق مع القطار بين المجرات أو المركبة الفضائية في الرسوم التوضيحية الخاصة بي ، في هذه الحالة ، كوكب الأرض. قاموا بتوجيه شعاع من الضوء في اتجاه الحركة العامة للأرض (مزيج من دورانها على محورها ودورتها حول الشمس) وحزمة أخرى متعامدة مع الأولى ، على سبيل المثال في اتجاه السماء فوق القطب الشمالي . يقوم مقياس تداخل ميشيلسون ، من خلال مجموعة من المرايا ، بإرجاع كل من العمودين المتعامدين نحو نقطة انبعاثه ، مما يجعل من الممكن تسجيل المدة الدقيقة لرحلة ذهاب وإياب ، واحدة في اتجاه الحركة عام للأرض والآخر بشكل متعامد. ما يمكننا رؤيته هو أن الوقت المستغرق لعودة الحزمتين إلى نقطة انبعاثهما متطابقة ، مما يدل على أن سرعة الضوء لا تتأثر بلحظة الأرض في حركتها. بالطبع – والشيء ليس غير مبالٍ – في سياق الوقت ، من المفترض أن يتحرك الضوء عبر الأثير ، وهو وسيط تم التخلي عن مفهومه (سوف ينتقل الضوء عبر الأثير بنفس الطريقة التي ينتقل بها الصوت في الهواء). لذلك ، أثبتت تجربة ميكلسون ومورلي دون أي شك السماح به ، أن سرعة الضوء ثابتة ، وهو ثبات مركزي لحجة آينشتاين في “حول الديناميكا الكهربائية للأجسام المتحركة “. فلماذا لم يذكر أينشتاين “التجربة الحاسمة” في نصه؟ لأنه في عينيه ، كان غير ضروري. وفقا له ، يمكن إثبات ثبات السرعة من خلال منطق بسيط ، مثل ذلك الذي يقترحه في مقالته. بالنسبة لأينشتاين ، من الممكن الوصول إلى ثبات سرعة الضوء بطريقة استنتاجية وهذا عمليًا بدون جهد ، بدءًا من ظاهرة مألوفة للديناميكا الكهربائية في عصره. وهكذا ثبت أنه إذا تحرك مغناطيس وملف بالنسبة لبعضهما البعض ، يتم تحفيز تيار كهربائي في الملف. لكن فيزياء عصرها قدمت تفسيرين متميزين لهذه الظاهرة ، اعتمادًا على ما إذا كان أحدهما أو الآخر يعتبر متحركًا والآخر بلا حركة. في نظر آينشتاين ، ذهب من دون أن نقول أن حركة الملف والمغناطيس كانت متعلقة ببعضهما البعض وأن نفس التفسير يجب أن ينطبق على ما كان في الواقع نفس التجربة. بالنسبة لأينشتاين ، يمكن تحديد ثبات سرعة الضوء على نفس المبدأ.

