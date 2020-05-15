الحبس البسيط لمدة سنتين لمدان اساء لمقام النبي محمد (ص)عبر صفحات التواصل الاجتماعي

بغداد/إعلام القضاء:

اصدرت محكمة جنح عفك في رئاسة استئناف القادسية حكما بالحبس البسيط لمدة سنتين على مدان اساء لمقام النبي محمد (صل الله عليه واله وسلم وال بيته )عبر صفحات التواصل الاجتماعي .

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن” المتهم قام بالاساءة الى مقام النبي صل الله عليه واله وسلم وال بيته عليهم السلام على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)اثناء احدى النقاشات “.لافتا الى ان “المدان قام بالتهجم على مقام النبي وال بيته في التعليقات وبكلمات بذيئة “.

واضاف انه “بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم تم القبض عليه وبعد التحقيق معه اعترف بعائدية الصفحة وان جميع التعليقات كانت قد صدرت من قبله لكونه ملحد”.

وأضاف المراسل أن “المحكمة وجدت ان بفعلته هذه قد اساء الى مقام النبي وال بيته وهذا يمس الشعور الديني لملايين المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعل تنطبق عليه احكام المادة 372 /1و5 من قانون العقوبات”.