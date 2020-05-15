بسم الله الرحمن الرحيم

العراق بحاجة (لدعم امريكا وليس ايران)..و(لا تحل الازمات الا بانفجارها..بين امريكا وايران)

هناك مثل يقول (لا تحل الازمات الا بانفجارها).. رباط السالفة.. (من الخطورة ان نسمع اتفاق امريكي ايراني بالعراق) او (ترحيب ايراني وامريكي بوصول اي رئيس وزراء بالعراق).. لان ذلك يعني تأكيد لنظرية المؤامرة بان (امريكا وايران) ليس بينهما صراع.. وما يحصل (مسرحية).. وكل شيء يجري باتفاق امريكي ايراني.. رغم عدم ايماننا بذلك.. ولكن نريد الوصول لنقطة نركز فيها.. (اذا لم يحصل صراع امريكي ايراني.. لن يتخلص العراق من الهيمنة الايرانية واحزابها الفاسدة ومليشياتها العفنة)..

وخير مثال (مليشة العصائب الموالية لايران.. اخيرا تهدد الدولة العراقية.. عبر تهديدها لقوات حليفة للعراق ونقصد القوات الامريكية الموجودين بمعسكرات عراقية .. السؤال هل الكاظمي سيامر باعتقال الخزعلي وعناصر العصائب..كما امر باعتقال افراد من مليشة ثار الله بالبصرة التي قتلت متظاهر)؟؟

(فبومبيو.. للكاظمي.. ندعم العراق).. (ظريف .. للكاظمي.. انت وصلت بموافقة الموالين لنا)

(فمايك بومبيو يتصل بالكاظمي الذي ليس لديه حزب او كتلة يستند لهما بالبرلمان.. والاخطر اي اصلاحات تحتاج لتصويتات من احزاب وكتل موالية لايران بالبرلمان وصلت عبر التزوير بانتخابات 2018 التي قاطعها معظم الشارع الشيعي نفسه، وهذه الاصلاحات تمثل الخطر الحقيقي على الاحزاب الحاكمة).. .. و(يبدي بومبيو دعم امريكا للعراق).. لنتبه (دعم امريكي للعراق وليس للكاظمي)..

و(مددت امريكا فترة الاستثناء لاربعة اشهر للاستيراد من ايران).. بدون ان يوضع جدول زمني لبناء مؤسسات للطاقة بالعراق للاستغناء عن الصادرات الايرانية الرديئة.. بالمقابل ..(ايران من جانب اخر هنأت عبر جواد ظريف الكاظمي لنيله ثقة البرلمان بتسلم المنصب)؟ التي تعني (رسالة ايرانية للكاظمي انت لم تصل الا بضوء اخضر ايراني عبر كتل واحزاب موالية لنا بالبرلمان اللاعراقي الحالي)..

ش

فهل العراق بحاجة لدعم امريكي ام ايراني؟؟

لمعرفة الجواب.. علينا ان نعرف ما هي ازمات العراق.. ومن يستطيع مساعدة العراق (ايران ام امريكا)؟

1. الازمة الاقتصادية.. وصلت لمرحلة تهدد حتى بعدم وجود اموال لدفع رواتب الموظفين.. وهذا يهدد بثورة شعبية هذه المرة يشارك بها ملايين الموظفين اي تتوقف الدولة رسميا بالكامل.. فمن يساعد العراق هل (ايران التي تعاني حصار اقتصادي مرعب، وازمة اقتصادية خانقة.. والاخطر مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة تذهب لقنوات لطهران باعتراف التقارير الدولية لتستنزف الاقتصاد العراقي).. ام امريكا التي تعتبر (اغنى دولة بالعالم.. ولديها مؤسسات اقتصادية هائلة تستطيع ان تساعد العراق اقتصاديا)؟

2. تردي الوضع الخدمي والصناعي والزراعي.. ومتطلبات اعادة بناء المدن المحررة.. ورفع المستوى العمراني والانسانية بوسط وجنوب العراق .. (فهل ايران وهي دولة من العالم الثالث المتخلف) التي قطاعاتها الصناعية والزراعية والخدمية والكهرباء لم تبنى الا عبر (شركات عالمية اوربية ويابانية.. الخ).. وعندما انسحبت تلك الشركات عانت وما زالت ايران ازمات كبرى.. جعلتها لاول مرة منذ عقود تطالب بمعونات من البنك الدولي لمواجهة كارونا).. وتصدع مؤسستها العسكرية التي وصلت طائرات ايرانية تقصف بارجة ايرانية.. وتقتل وتجرح عشرات العسكريين الايرانيين..

فعليه يطرح سؤال هل العراق يحتاج ايران بالمحصلة ام (امريكا الدولة الصناعية الكبرى بشركاتها العملاقة) ؟ هي من يحتاجها العراق.. ولنتذكر بان امريكا وحدها القادرة على اقامة تحالف دولي لمساعدة العراق لاعماره.. وليس ايران البائسة المعزولة دوليا.

3. ازمة كورونا.. هذا الوباء القاتل .. الذي شل اقتصاديات شرائح اجتماعية كبيرة.. مما يتطلب دعم اقتصادي للعراق لمواجهة الوباء.. هذا الوباء الذي تسببت ايران عبر التقارير الدولية نفسها .. ويدركها العراقيين بالداخل وخاصة العرب الشيعة.. بان ايران من نشرت الوباء عبر اصرارها على ارسال طائراتها وخاصة ماهان التابعة للحرس الثوري الايراني للعراق التي هي حلقة الوصل مع الصين، وارسال الايرانيين بحجة الزيارة للاماكن المقدسة بالعراق وهم ينشرون الوباء .. ومعظم من اصيب بالوباء بالعراق قادمون من ايران.. او عبر ايرانيين بالعراق.. (فهل العراق بحاجة لايرانيين مصابين بالوباء) ام لمعدات تكنلوجية من اجهزة تنفس ومعدات كشف للوباء امريكية حديثة الصنع.. الجواب واضح (العراق بحاجة لدعم امريكا)..

4. ازمة مليشيات وقيادات حزبية عبارة عن مافيات.. اقوى من الدولة.. تهدد عبر مليشياتها الدولة .. وتستمر بتهديد ومهاجمة معسكرات الجيش العراقي التي تتواجد فيها قوات صديقة متمثله بالتحالف الدولي.. وكذلك تقوم هذه الميليشيات باغتيال النشطاء والمعارضين للنظام السياسي الفاسد.. وخطف وقتل المتظاهرين.. بعد تعذيبهم.. وتهدد بجر الصراع لداخل العراقي لصالح دولة اقليمية (ايران).. (فهل العراق بحاجة لايران التي تدعم هذه المليشيات وتعتبرها سوطها المسلط على ظهور العراقيين وتفتك بكل عراقي وطني يرفض الهيمنة الايرانية).. ام يحتاج (لامريكا لتخليص العراق من هذه المليشيات القذرة المجرمة العميلة لايران)؟

5. ازمة العراق المتمثله بهيمة الاحزاب الاسلامية وشركاءهم.. الموبوئين بالفساد والحاكمين منذ 17 سنة.. والمهيمنة على مفاصل الدولة العسكرية والامنية والاقتصادية والمليشياتية.. وتستنزف كل موارد الدولة .. حتى جعلت العراق شبه مفلس.. (وهذه الاحزاب الاسلامية وقياداتها جاءت من درابين طهران ودمشق ولندن) وهم من الموالين لايران، وقوة ايران باستنزاف العراق عبر هؤلاء المرتزقة.. (فهل العراق بحاجة لايران التي تدعم هذه المافيات) ام (بحاجة لامريكا لدعم مؤسسات العراق العسكرية والامنية للتخلص من هذه الاحزاب والمليشيات والمكاتب الاقتصادية الاجرامية التابعة لهذه الاحزاب).

6. (مخاطر عودة تهديدات تنظيم داعش).. جاءت بسبب اضطرار قوات التحالف الدولي لتقليص عملياتها بالعراق بسبب (هجمات مليشيات ايرانية الولاء لمعسكرات الجيش العراقي التي تتواجد فيها قوات امريكية تساعد العراق بالحرب ضد داعش).. وعودة عمليات داعش تكشف اكذوبة (بان مليشة الحشد وراء هزيمة داعش).. فالحق يقال (لولا الدعم الجوي والاستخباري الامريكي ولولا السلاح الامريكي عامود التسليح للقوات العراقية وحتى للفصائل الكفائية لما هزمت داعش).. اما مليشة الحشد فكل همها خلال الحرب ضد داعش تأمين ممر بري لطهران للمتوسط.. وتسليح (الطرف الثالث) وهي مليشيات تقمع التظاهرات التي تخرج ضد النظام السياسي الفاسد القابع بالخضراء ببغداد.

7. المحتجين والتظاهرات .. التي اساسا خرجت ضد فساد الاحزاب والمليشيات الحاكمة الموالية لايران منذ 17 سنة..الماضية.. ولحد الان، فمحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين وقمع الانتفاضة التشرينية.. يعني محاكمة الموالين لايران.. واي ترقيع من قبل الكاظمي مثلا باعادة البطل عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي القائد العسكري لقيادة جهاز مكافحة الارهاب، واعتقال افراد من مليشة ثار الله بالبصرة التي قتلت وجرحت متظاهرين.. لا قيمة لها.. امام عدم اتخاذ الكاظم ياي اجراءات امام تهديدات العصائب للدولة العراقية بتهديدها قوات التحالف الدولي المساندة للعراق والجيش العراقي بالحرب ضد داعش.

8. الحكومة العراقية تحتاج لتعيد ترتيب علاقاتها بوضع اوليات.. وكيفية السيطرة على مؤسساتها الامنية المتمردة.. فهل الاولولية لوشنطن ام لطهران؟ فهل سيادة العراق مخترقة من امريكا التي ليس لديها مليشيات ولا احزاب فاسدة بالعراق.. ولم تهدد امريكا يوما الحكومات العراقية ولا الدولة العراقية ولا الجيش العراقي منذ 2003 لحد اليوم.. ام من ينتهك السيادة هي ايران عبر مليشياتها واحزابها التي تضع صور زعماء ايران بشوارع العراق كاشارة لاحتلال العراق ايرانيا.. وانتشار مليشيات تجهر بولاءها لطهران وترفع الاعلام الايرانية بنص بغداد بكراديس مسلحة.. وتهدد الدولة العراقية … وبعدها تعتبر نفسها (قوات امنية رسمية كمليشة الحشد الايرانية الولاء .. عراقية التمويل)

9. وضع خارطة طريق لتواجد القوات الامريكية في العراق والشراكة الامريكية العراقية يجب ان يدرك الكاظمي اهميتها لاستقرار العراق ومواجهة التغول الايرانية، ومنع طهران من اعلان العراق رسميا محافظة ايرانية كالاحواز في حالة انسحاب امريكا.. فالخاسر الوحيد من انسحاب امريكا من العراق هو العراق نفسه.. الذي لن يعود دولة بالاسم حتى.. اذا انسحبت امريكا.

10. هل ينتبه الكاظمي بان ايران لم تدخل بلدا الا وجعلته خرابا.. كسوريا والعراق واليمن.. والكارثة انها تدعي انها دعمت العراق وسوريا واليمن؟؟ فاذا تعاديهم ماذا تريد ان تفعل بهم؟؟ في حين امريكا دعمت اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية واوربا الغربية وكندا .. فكانت مثال للاستقرار والنهوض العمراني والرفاهية والاقتصاد القوي.. بسبب قيادات واعية حكمت تلك الدول وادركت اهمية التحالف مع امريكا.. لنهوض دولهم..

وبخصوص الرد على نظرية المؤامرة:

لاصحاب نظرية المؤامرة تذكروا..(روسيا بوتين.. ايضا رحبت بوصول المالكي رئيس الوزراء السابق لدورتين.. وايران تدعم المالكي.. .. ولم يقل احد اتفاق روسي ايراني بالعراق لنشر المليشيات والفساد بدعم من موسكو).. وروسيا رفضت اسقاط صدام حتى النفس الاخير.. وتسليح المليشيات وحتى القاعدة وداعش تسليحهم روسي…. وروسيا صرحت عبر رئيسها بوتين (بان امن روسيا من امن اسرائيل) .. والمضادات الجوية اس اس 300 في روسيا تتوقف عندما تهاجم اسراب الطائرات الاسرائيلية مواقع سورية ..فكيف تفهمون ذلك كل ذلك؟ ولماذا لا تهاجمون روسيا كما تهاجمون امريكا يا اعداء امريكا ؟

ثانيا: بخصوص امريكا والعداء الغير مبرر لترامب:

لاعداء امريكا طبقتم كل (المثاليات) براس ترامب.. ولكن ببلدانكم تبيحون كل الكوارث فداءا لاصنامكم البشرية.. عندما زادت نسبة كارونا بامريكا (شمتم بترامب) ولكن عندما اصبحت (روسيا اعلى نسبة اصابة بالكارونا) بالعالم (سكتم سكوت اهل القبور).. ولم تهاجمون سياسات بوتين التي ادت لذلك.. ايران تقتلها كارونا بسبب اصرار نظامها على التجارة مع الصين.. ونشرت ايران المرض لدول بالشرق الاوسط كالعراق ولبنان .. (وستكم سكوت اهل القبور).. اما امريكا فتهجامونها وتشتمون رئيسها..

ثم امريكا لعقود تتحمل تكاليف الاكبر لحلف شمال الاطلسي وعمليات دعم الديمقراطية بالعالم ومواجهة الشيوعية والاسلام المتطرف.. (فعندما جاء ترامب وطالب بان تتحمل دول حليفة لامريكا تكاليف الحماية.. ) هاجمتم امريكا رغم امريكا تعاني زيادة نسبة البطالة وخروج الشركات الكبرى لشرق اسيا .. وغيرها من الازمات.. عندما جاء ترامب واراد تعديل الميزان التجاري لايقاف تدهور الاقتصاد الامريكي (اعتبرتم ترامب شعبوي.. ومضحكة وما يفتهم)؟؟ عود ليش؟؟

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …

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سجاد تقي كاظم