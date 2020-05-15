المنظمة العربية للتنمية الإدارية تبحث تداعيات كورونا على مستقبل المنافسات والعقود الرياضية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة تفاعلية عن بعد( Online ) بعنوان مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك يوم الأربعاء الثالث عشر من مايو 2020 م الجاري في مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة.

ناقشت الندوة أثر أزمة فيروس كورونا على منافسات البيئة الرياضية على المستوى الدولي والقاري والمحلي، أثر أزمة فيروس كورونا على العقود المبرمة في البيئة الرياضية سواء كانت عقود الرعاية او عقود احتراف اللاعبين أو عقود العاملين من غير اللاعبين بالهيئات الرياضية، التكييف القانوني لجائحة فيروس كورونا، مستقبل الأنشطة الرياضية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

افتتح الندوة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بكلمة قال فيها في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وقد أنعكست هذه التحديات على انعقاد منافسات البيئة الرياضية بكافة مستوياتها، وكذلك بالنسبة للعقود الرياضية المبرمة بكافة صورها.

حيث تم تأجيل كافة المنافسات الدولية والقارية والمحلية وتعليق الأنشطة الرياضية بكافة صورها، كذلك فرضت هذه الأزمة العديد من الاشكاليات حول مستقبل العقود المبرمة في البيئة الرياضية سواء عقود الرعاية أو عقود احتراف اللاعبين في الأندية الرياضية، بالإضافة إلى عقود العاملين من غير اللاعبين بالهيئات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بالمراكز القانونية لأطراف العقود، وما يترتب عليها من التزامات مالية قد تحتاج لإعادة التوازن العقدي في ضوء التكييف القانوني للجائحة.

وفي هذا الإطار، حرصت المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية على عقد هذه الندوة لمناقشة تلك التحديات وبحث الإشكاليات المتعلقة بمستقبل الأنشطة الرياضية بكافة جوانبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية،

من جانبه قال الدكتور/ حسن مصطفى – رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد طبقا للظروف الحالية تم تأجيل العديد من الأنشطة الرياضية حول العالم من أبرزها الدورة الأوليميبة 2020 إلى 2021 والنشاط الرياضي مثله مثل باقي الأنشطة التي تخضع لسيادة الدولة وهي التي تقرر متى يكون مناسبا لاستئناف النشاط الرياضي والدول عليها أن تعوض الفرق الرياضية والحكام والعالمين في الأندية مقابل التوقف والاستمرار في دفع مستحقاتهم، على سبيل المثال مصر ستستضيف في 2021 كاس العالم ولا يمكننا كاتحاد أن نطلب إقامة النشاط فالدولة هي التي تقرر الفتح او الغلق من خلال تنفيذ الإجراءات الاحترازية وطبعا سيكون هناك مخاطرة لكن محدودة،

وبالطبع علينا التكيف مع الوضع وتوقف النشاط الرياضي هو امر سيء للرياضيين وللناس جميعا، إن منظمة الصحة العالمية أوصت بممارسة الرياضة لتقوية المناعة فكيف نتوقف عن الرياضة، وكما نعلم سيتم إقامة الدوري الألماني وهو من اهم الدوريات في أوروبا ولقد طلبت من الاتحاد الرياضي في ألمانيا بموافاتي بنسخة من الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال هذا الدوري

وبالفعل حصلنا عليه وتم ترجمته وسيتم تعميمه وإرسال نسخة منه إلى اللجنة الأوليمبية وأشار مصطفى إلى الرياضة ثلاث أنواع فردية مثل السباحة والجري، والمنازلات مثل المصارعة والشيش والاسكواتش وتلك تعتمد على وجود فردين، والرياضات الجماعية واشهرها كرة القدم ولذلك يمكن البدء بعودة الرياضات الفردية ثم العودة إلى الرياضات الجماعية،

وحبذ الدكتور حسن ألا تحدث منازعات في العقود القانونية التي تم إبرامها قبل أزمة كورونا والتي تحتاج إلى تعديل أو فسخ بسبب الأزمة وقال من الأفضل التراضي بين كافة الأطراف بعيدا عن ساحات المحاكم.

وأكد المهندس/ هشام حطب – رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس لجان دول البحر المتوسط الأولمبية على ان اللجنة الأوليمبية قد جهزت خطة لتأهيل اللاعبين بمجرد عودة النشاط الرياضي،

وقال الدكتور/ صقر الملا – نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية – الهيئة العامة للرياضة – دولة الكويت ان الكويت صرفت لكل العاملين في الأندية كافة مستحقاتهم لشهر أبريل ومايو لضمان قدرتهم على استيفاء كافة احتياجاتهم خاصة خلال الشهر الكريم

وأشار الملا إلى ان الكويت تخضع حاليا لحظر شامل لكنها مستعدة لعودة النشاط الرياضي في أوي وقت ويمكن البدء بالألعاب الزوجية التي يكون فيها الاحتكاك اقل وبدون جمهور،

كما تحدث في الندوة كلا من الدكتور/ فتحي ندا – النقيب العام للمهن الرياضية – عضو مجلس النواب الممصرين والمستشار/ أيمن سيد محمد عبد الرحمن – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة – المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية – جمهورية مصر العربية، والمستشار حسين فتحي مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية.

وتحدث في الندوة عن بعد:. والأستاذ/ إبراهيم بن سليمان القاسم – أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم – عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم – المملكة العربية السعودية، وسعادة الأستاذ / خالد الهنائي – المدير التشغيلي لنادي الوحدة الرياضي – دولة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ/ صالح الصالح – المؤسس والمدير العام لشركة Green goal – المملكة العربية السعودية، والأستاذ الدكتور/ عز الدين محمد أحمد – أستاذ الإدارة الرياضية – كلية التربية الرياضية – جامعة حلوان – جمهورية مصر العربية.