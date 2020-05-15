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الوفاق الوطني يدعو الحكومة للتدخل وحسم ملف تعيين طلبة الشهادات العليا

دعا حزب الوفاق الوطني العراقي الحكومة الى عدم الوقوف موقف المتفرج من كفاءات البلد وهي تفترش الشارع لتطالب بحقوقها، وضرورة التدخل العاجل لأجل حسم ملف تعيين اصحاب الشهادات العليا بعد تأخير وصل الى٦ أشهر.

واوضح الحزب في بيان صحفي، اليوم الجمعة، ان اكثر من ١٩٠ متقدما من اصحاب الشهادات العليا ينتظرون حسم ملف تعيينهم قبل حلول عيد الفطر المبارك ليكون عيدهم مضاعفا.

كما دعا الحزب دائرة الموازنة في وزارة المالية الى الاسراع في حسم الاجراءات المتعلقة بمباشرتهم اسوةً باقرانهم الذين باشروا بوظائفهم نهاية العام الماضي.

المكتب الاعلامي لحزب الوفاق الوطني العراقي

15 أيـــــــــــــــار 2020

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