توفير كعك العيد للاسر الفقيرة بغزة

جمعة مباركة على الجميع يارب، نحاول في هذا اليوم المبارك أن توفر لعدد من الأسر في قطاع غزة كعك العيد والمعمول لإدخال الفرحة لقلوب الاطفال في هذه العائلات، فهناك الكثير منهم لا يستطيع توفير المكونات كونها مرتفعة الثمن ولا توفيره جاهزا، حيث انني أوثق للمتبرع بالصور دون المساس بكرامة هذه العائلات، الصدقة في هذه الايام مليئة بالخير والبركة، اختكم الصحفية ابتسام مهدي .

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