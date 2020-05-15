خبراء يبحثون إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

نظمت إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة لغربي آسيا “الإسكوا” ورشة عمل افتراضية بمشاركة المنظمة العالمية لتنمية التعاون في مجال الطاقة الصينية.

وشارك في حضور الورشة الافتراضية حوالي ( ٤٠ ) اربعون خبيرا ومتخصصا اثروا الندوة بمداخلاتهم واستفساراتهم .

واشار بيان لجامعة الدول العربية اليوم الاربعاء الثالث عشر من مايو 2020م الجاري بأن ادارة الطاقة قدمت مداخلة حول الربط الكهربائي العربي وتطورات السوق العربية المشتركة للكهرباء وتحديات الوضع الراهن بعد تأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس والتي كانت مخصصة للتوافق على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء واتفاقية السوق ، كما قدمت الاسكوا ورقة حول أهداف التنمية المستدامة وتطوراتها في المنطقة العربية .

ومن جانبها قدمت المنظمة العالمية لتنمية التعاون في مجال الطاقة الصينية عرضين مرئيين بحثت فيهما تأثير جائحة كورونا على الصين وكيفية مواجهتها ثم الأزمة الأكبر والأطول أمدًا من جائحة كورونا وهي تغير المناخ الذي يؤثر الان على كل بلد في كل قارة وعرضت رؤيتها في التغلب على ذلك.