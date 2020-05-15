دعوة لوقف إطلاق النار وتفعيل الحوار السياسي بين الليبيين

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

بدعوة رسمية من إيطاليا بشأن تنظيم الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي المشترك مع بعثة الأمم المتحدة عقد الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس

ترأست الاجتماع دولة ايطاليا وبمشاركة( 18 ) وفداً من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في مسار برلين والمعني بالشأن الليبي، وبحضور السيدة ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة.

جرى خلال الاجتماع استعراض وتقييم آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا، إضافة إلى اقتراح السبل الممكنة لدعم الحوار الليبي- الليبي وعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقد شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء 2020/5/13، في الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

صرح بذلك السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس الرابع عشر من مايو 2020 م الجاري بأن الاجتماع، الذي جاء بدعوة من إيطاليا بتنظيم مشترك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،

وأكد السفير حسام زكي في مداخلته بالاجتماع على العناصر الاساسية للموقف العربي من الوضع في ليبيا مشدّداً على ان الأولوية من وجهة نظر الجامعة العربية في ظل الوضع الحالي يجب ان تكون التوصل الي وقف إطلاق النار والعمل بجدية من اجل دعم الشروع في حوار سياسي جاد بين الإخوة الليبيين.

واشار السفير حسام زكي بأن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قد شارك في الجلسة الختامية لهذا الاجتماع، حيث أشار إلى أن الدعوة الإيطالية للاجتماع جاءت للتأكيد على مركزية دور لجنة المتابعة كمحفل للتناول السياسي والدبلوماسي حول الوضع في ليبيا.

تجدر الاشارة الي ان الجامعة العربية هي التي سيكون منوطاً بها تنظيم الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين شهريونيو 2020 م المقبل .