قائد العمليات يكشف تفاصيل حادثة مقتل عائلة وتفجير منزلهم في سامراء

كشف قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، الجمعة، عن تفاصيل حادثة مقتل عائلة وتفجير منزلهم في القضاء، مشيرا إلى أن العائلة تعود لمختار المنطقة الذي ابلغنا بتلقيه تهديدا وتم تزويده بأسلحة لكن الارهابيين نجحوا في قتله.

وقال الزهيري ي تصريح صحافي إن “احدى العائلات الساكنة في منطقة الجلام البخدو التي تعود إلى مختار المنطقة تعرضت لحادث إرهابي”، لافتاً إلى أننه “تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المقصرين ومعرفة طرق تسلل بقايا عصابات داعش ومعالجتها”.

وأوضح، أن “العائلة المقتولة تعود لمختار المنطقة الذي ابلغنا بتلقيه تهديدا وتم تزويده بأسلحة لكن الارهابيين نجحوا في قتله”، منوها الى أنه “بسبب الظروف الجوية وبسبب وعورة المنطقة تمكنت تلك العصابات الإجرامية من تنفيذ جريمتها الإرهابية”.

وبين، أن “العصابة قادمة من منطقة العيثة المحصورة ما بين شمال شرق بحيرة الملح وهي من المناطق الخالية من السكان”، مشيرا الى أن “المعلومات الاستخبارية تؤكد وجود مضافات إرهابية تضغط دائماً على مناطق الدور وشمال سامراء والعمل مستمر على ملاحقتها”.

وافاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بأن مسلحين مجهولين قتلوا اربعة افراد من عائلة واحدة وفجروا منزلهم وحرقوا مزرعتهم شمال سامراء .