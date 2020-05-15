قصيدة عالم كورونا

د حسن كاظم محمد

هاي حاله بهذلتنه وورّطت كل الدولْ يا عزيزي لا تضوج ولا يصيبنّك ملل

بيهه كمره والشمس يتبعهه ظِلْ

هاي دنيه بيهه غيمه وبيهه صحوه

بيهه رحمة والبشر من كل شكل

بيهه خير وبيهه شر بيهه الظلم

وجان معروف وحقيقي من قَبِلْ

هذا كل اللي حجيته مو عجيب

وتيّهِتْ لحساب وضيّعت السِجل

آه من كورونا راوتني العجب

ويعتبر بوستهه حنضَلْ موعسل

ما شفت من مرته واحدهم يخاف

يفتحه وجّم مرّه إيده تنغسل

ما شفت واحد يخاف من البريد

كورونا غطّاهه جبار البطل

ما شفت فد يوم تتغطى الحلوك

يبتعد عنهم ولازم ينعزل

ما شفت حاكم يخاف من الحرس

يِختل ابّيته وشبّاجه انقفل

ما شفت مغرور متحِمله الأرض

بيع ماكو لا شراء ولا عمل

ما شفت تاجر يصيح ويستغيث

وكلهه تحجي بالحقوق وبالعدل

ما شفت واحد يفكّر بالفقير

يحاول يدبّر طريقه بيهه حل

ما شفت سجّان خاف من السجين

موت كورونا لو موتة أجل ؟

ما شفت دفّان يسأل عن سبب

بالعلاج وبالدوه للكل شِمل

ما شفت ظالم ومظلومه اتفق

وتصرّح بأقوال مملوءه دجل

ما شفت قادة دول تحجي الهزل

ينطي حلْ مضحك وما عنده خجل

ما شفت تصريح كول بلا فعل

وما شفت أعوج يسمّونه عدِل

ما شفت يوم الغلط يصبح صحيح

وحار، دايخ ما عرف وين الخلل

ما شفت واحد من العطسة جِفل

تريد ربك ينتشلهه من الوحل

الناس صاحت يا إلهي بالأخير

ويتّبع ما كاله ربك والرسل

آنه أتمنى البشر ياخذ عِبر

دَرِس منّه ياخذه صاحب عقل

هذا عالم زين شفناه بوضوح

سلّم أمرك يم إلهك واتّكِل أصبر وقاوم حبيبي ولا تِمِل

قصيدة عالم كورونا

د حسن كاظم محمد

يا عزيزي لا تضوج ولا يصيبنّك ملل هاي حاله بهذلتنه وورّطت كل الدولْ

هاي دنيه بيهه غيمه وبيهه صحوه

بيهه كمره والشمس يتبعهه ظِلْ

بيهه خير وبيهه شر بيهه الظلم

بيهه رحمة والبشر من كل شكل

هذا كل اللي حجيته مو عجيب

وجان معروف وحقيقي من قَبِلْ

آه من كورونا راوتني العجب

وتيّهِتْ لحساب وضيّعت السِجل

ما شفت من مرته واحدهم يخاف

ويعتبر بوستهه حنضَلْ موعسل

ما شفت واحد يخاف من البريد

يفتحه وجّم مرّه إيده تنغسل

ما شفت فد يوم تتغطى الحلوك

كورونا غطّاهه جبار البطل

ما شفت حاكم يخاف من الحرس

يبتعد عنهم ولازم ينعزل

ما شفت مغرور متحِمله الأرض

يِختل ابّيته وشبّاجه انقفل

ما شفت تاجر يصيح ويستغيث

بيع ماكو لا شراء ولا عمل

ما شفت واحد يفكّر بالفقير

وكلهه تحجي بالحقوق وبالعدل

ما شفت سجّان خاف من السجين

يحاول يدبّر طريقه بيهه حل

ما شفت دفّان يسأل عن سبب

موت كورونا لو موتة أجل ؟

ما شفت ظالم ومظلومه اتفق بالعلاج وبالدوه للكل شِمل

ما شفت قادة دول تحجي الهزل

وتصرّح بأقوال مملوءه دجل

ما شفت تصريح كول بلا فعل

ينطي حلْ مضحك وما عنده خجل

ما شفت يوم الغلط يصبح صحيح

وما شفت أعوج يسمّونه عدِل

ما شفت واحد من العطسة جِفل

وحار، دايخ ما عرف وين الخلل

الناس صاحت يا إلهي بالأخير

تريد ربك ينتشلهه من الوحل

آنه أتمنى البشر ياخذ عِبر

ويتّبع ما كاله ربك والرسل

هذا عالم زين شفناه بوضوح

دَرِس منّه ياخذه صاحب عقل

أصبر وقاوم حبيبي ولا تِمِل

سلّم أمرك يم إلهك واتّكِل