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نائب يدعو لاعادة فرض حظر شامل للتجوال بسبب تفشي كورونا

دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الجمعة ، إلى توجه حكومي سريع لتوفير كافة المستلزمات الخاصة للكشف وعلاج فيروس كورونا .

وقال الشمري في بيان ان اسراع الحكومة بتوفير التخصيصات المالية ل‍وزارة الصحة والبيئة أمر لا يمكن التأخر فيه من أجل القيام بواجباتها كافة لمكافحة الفيروس”.

وأضاف الشمري ان “العالم يسرع الخطى وعلى مختلف المستويات لمكافحة كورونا وبكافة الوسائل وعلينا عدم الانتظار لزيادة كبيرة بعدد المصابين حتى نخصص الأموال اللازمة لمكافحة”.

وشدد على. “ضرورة البدء الفوري بشراء واستيراد الاجهزة والمعدات الطبية والصحية الخاصة بالكشف ومكافحة الفيروس بالتوازي مع اتخاذ اجراءات حكومية فاعلة لمحاسبة كل من يخالف تعليمات الوقاية والحظر الطبي الوقائي والبدء بخطوات سريعة للعزل والحظر المناطقي مع الأخذ بنظر الاعتبار فرض الحظر الشامل مرة أخرى ان تفاقم الوضع أكثر”.

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