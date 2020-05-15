نداء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

تحية وتقدير:

المسؤولية الجزائية تعني تحمل أي شخص عواقب الأفعال التي تصدر عنه سواء بالذات أو بأوامر منه، وبنتيجة ذلك فأنه يتحمل العقوبات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجزائية في حال توفر شروط تلك المسؤولية، وعدم وجود ما يمنع تلك المسؤولية ونعني بها الإدراك والإرادة والإكراه والضرورة والعمر.

وصور المساهمة في الجريمة تتلخص بشكلين، الفاعل الأصلي والشريك، وقد فصل قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 ذلك ضمن المواد (47، 48 ،49)، وانه أكد بشكل واضح وصريح بأن المساهم في الجريمة – فاعلا أو شريكا – يعاقب بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.

لذا نتقدم نحن الموقعين على النداء التالي الى السيد رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لتقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أمام القضاء العراقي، سوية مع وزير الداخلية والدفاع وكل من يثبت التحقيق اشتراكه المباشر أو غير المباشر في قتل المئات من المتظاهرين والمتظاهرات، والآلاف من الجرحى والمعاقين، وأعداد كبيرة من المختطفين والمغيبين ومن ثم ممارسة الأساليب غير القانونية بحقهم من النساء والرجال، إضافة لأعداد من المواطنات والمواطنين العراقيين الذين تم اغتيالهم غدرا ، في فترة حكم رئيس الوزراء السابق للفترة من 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ولغاية 6 أيار/مايو 2020 أمام القضاء العراقي، إضافة إلى المعلومات التي تشير إلى ارتكاب جرائم مالية أخرى في عهده وتفريط حكومته بالمال العام وممارسة الكذب والخديعة في حكم البلاد.

إن تطبيق العدالة في ظروف المحنة التي يمر بها العراق يمثل شكلاً من أشكال الشجاعة، واثبات العدالة واستقلالية السلطة القضائية، وتطبيق القوانين بما ينسجم مع الفترة العصيبة التي يعيشها العراق، وتحقيق العدل من أنبل المهام التي سيسجلها التأريخ الحديث سلبا أو إيجابا على جميع السلطات بما فيها السلطة القضائية التي حصن الدستور رجالها ووفر لهم الضمانات والحماية المادية والمعنوية، ومهما قيل فأن الحق سيعلو ولا يُعلى عليه مطلقا مهما تبدلت الظروف والمحن.

نحن نقيس جدية الحكومة بهذا الإجراء العادل، وهو أحد المطالب العادلة للانتفاضة الشعبية الباسلة بتقديم كل الفاسدين والمفسدين إلى العدالة لينالوا الجزاء العادل لما ارتكبوه بحق الشعب والوطن.

نسخة منه إلى:

* رئيس الجمهورية العراقية، * مجلس القضاء الأعلى في العراق، * رئيس مجلس النواب العراقي، * نقابة المحامين فيي العراق، * ممثلة الأمم المتحدة في العراق، * محكمة لاهاي الدولية، * البرلمان الأوروبي، مجلس الأمن الدولي، * لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، * الأحزاب والصحف العراقية.

الموقعون:

1 د. كاظم حبيب باحث أكاديمي، سياسي، كاتب وصحفي / المانيا

2 د. احمد الربيعي استشاري عمليات الناظور وامراض الجهاز الهضمي، رئيس جمعية الأكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا

3 د. موفق ساوا مخرج مسرحي وإعلامي/استراليا

4 نهاد القاضي مهندس استشاري ناشط في مجال حقوق الانسان والاقليات هولندا

5 د. تيسير الآلوسي أكاديمي، رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان/هولندا

6 د. حسن حلبوص طبيب وناشط في مجال حقوق الإنسان/المانيا

7 علاء مهدي ناشط سياسي، سدني، استراليا

8 د. أحمد موسى جياد استشاري التنمية والابحاث/العراق/ النرويج

9 د. غالب العاني طبيب، ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ ألمانيا

10 عبد الخالق زنگنة ناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني/ العراق

11 د. صادق أطيمش أستاذ جامعي متقاعد وكاتب / ألمانيا

12 يحيى علوان كاتب ومترجم وإعلامي /ألمانيا

13 سوسن أحمد البراك ناشطة نسائية وفي مجال حقوق الإنسان /ألمانيا

14 ضياء الشكرجي مهندس استشاري، كاتب، نائب سابق، وناشط سياسي وعلماني

15 د. فالح مهدي أكاديمي وباحث في تاريخ الأديان

16 د. خليل عبد العزيز إعلامي وناشط سياسي/ السويد

17 د. محمد الموسوي أستاذ جامعي متقاعد، كاتب وناشط سياسي /المملكة المتحدة

18 د. موفق كمال قنبر-وفي أكاديمي وأستاذ في القانون الدولي وباحث في الأديان/ فرنسا

19 حمزة الجواهري خيير نفطي وكاتب/ العراق

20 فوزي البريسم عضو هيئة رئاسة المجلس العراقي للسلم والتضامن، عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي

21 ييلماز جاويد كاتب / كندا

22 بلقيس حميد حسن أديبة وحقوقية / هولندا

23 سلام إبراهيم كبة متقاعد، كاتب وناشط سياسي/ العراقق

24 د. كاظم المقدادي أكاديمي عراقي/ السويد

25 نورية المقدادي ناشطة نسائية عراقية/ السويد

26 حسيب شيخاني حقوقي وناشط مدني كوردستان العراق

27 د. كاترين ميخائيل كاتبة وناشطة نسائية وسياسية، الولايات المتحدة الأمريكية

28 نجاح يوسف ناشط سياسي وكاتب/ الولايات المتحدة الأمريكية

29 مهدي العيسى رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين / العراق

30 كامل زومايا ناشط في مجال حقوق الإنسان والأقليات/ المانيا

31 جوزيف صليوا ناشط سياسي ونائب سابق/ العراق

32 د. محمد الربيعي كاتب وإعلامي وناشط في مجال المجتمع المدني/ السويد

33 ناصر خزعل التصوير السينمائي وناشط مدني، المانيا

34 ميگن آدم ناشطة نسائية وفي مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني /أمريكا

35 فريد دلو اقتصادي / الولايات المتحدة الأمريكية

36 بديعة أسمر مهندسة معمارية/ الولايات المتحدة الأمريكية

37 د. راجح عبد الصاحب البدراوي أستاذ باحث متقاعد/ المانيا

38 إبراهيم إسماعيل صحفي / العراق

39 جعفر المظفر أستاذ جامعي وكاتب / الولايات المتحدة الأمريكية

40 علي رفيق سينمائي / المملكة المتحدة

41 ذكرى علي حقوقية / المملكة المتحدة

42 حسين الموسوي فنان تشكيلي/ المانيا

43 خالد الحلي إعلامي وكاتب/ ملبورن-استراليا

44 سمير طيلة إداري وإعلامي/ المملكة المتحدة

45 خالدة مصطفى إعلامية / المملكة المتحدة

46 ابتسام هادي ميران ناشطة مدنية / هولندا

47 عباس سميسم كاتب/ السويد

48 د. خالد الحيدر أكاديمي وناشط بمجال حقوق الإنسان / كندا

49 نبيل عبد الأمير الربيعي كاتب وإعلامي / العراق

50 فريد الپاتي ناشط مدني / هولندا

51 فياض موزان العراق

52 مديح الصادق أكاديمي وكاتب وشاعر وفنان مسرحي وناشط مدني، مقيم حاليا في كندا

53 فوزية العلوجي محاسبة وناشطة مدنية / المملكة المتحدة

54 محمد جواد شلش ناشط مدني / المملكة المتحدة

55 د. جبار ياسر طبيب جراح استشاري أقدم/ كندا

56 بلقيس الدعمي ناشطة مدنية / المملكة المتحدة

57 سهيلة حبيب ناشطة مدنية / إيطاليا

58 خولة حبيب عبيد ناشطة مدنية / السويد

59 ياسمين السعدي ناشطة مدنية / السويد

60 ناصر السماوي ناشط مدني / المانيا

61 عارف الماضي كاتب وناشط مدني / العراق

62 رجاء كمال الدين ناشطة مدنية / المملكة المتحدة

63 د. حسن نوري ناشط مدني / المملكة المتحدة

64 جبار العراقي ناشط مدني / المملكة المتحدة

65 مؤيد فاضل حسين العامري ناشط مدني / المملكة المتحدة

66 ليلى حبيب موظفة متقاعدة وكاتبة/ ألمانيا

67 حمزة عبد ناشط سياسي وناشط في مجال المجتمع المدني/ السويد

68 د. حسام رشيد أستاذ جامعي، ناشط مدني، العراق

69 بسام فرج فنان كاريكاتير المملكة المتحدة

70 صاحب الحسونة ناشط مدني، المملكة المتحدة

71 بروفيسور قيس السعدي أكاديمي وسفير السلام العالمي، ألمانيا

72 كمال يلدو إعلامي / الولايات المتحدة الأمريكية

73 مثنى صلاح الدين محمود إحصائي ومترجم وناشط في مجال حقوق الإنسان/المانيا

74 د. قاسم الجلبي طبيب، ناشط مدني / المانيا

75 عبد الرزاق الحكيم رئيس جمعية البيت العراقي/هولندا، سكرتير المرصد السومري لحقوق الأنسان/هولندا، ناشط في الحراك الجماهيري

76 باسمة بغدادي رابطة المرأة العراقية/ هولندا

77 إبراهيم برخو ناشط مدني / كندا

78 ثامر الزيرو ناشط مدني / هنغاريا

79 احمد رجب كاتب وصحفي وناشط مدني السويد

80 معن الحمداني ناشط مدني / بغداد

81 خالد الزهاوي مهندس استشاري وناشط مدني / هولندا

82 علي محمود ناشط سياسي ومدني / كوردستان العراق

83 رحمن الخالدي ناشط مدني / ا لدنمارك

84 باسم الزهاوي مهندس وناشط مدني / هولندا

85 فهمي كاكائي كاتب وتربوي / السويد

86 قتيبة الجنابي مخرج سينمائي / بريطانيا

87 ثامر الزيدي مخرج ومنتج مسرحي / سلوفاكيا

88 عبد المنعم الاعسم إعلامي ناشط مدني / المانيا

89 ماجدة الجبوري ناشطة مدنية وصحفية / كندا

90 سعد كاظم ناشط مدني متقاعد / كندا

91 د. خليل الجنابي ناشط مدني / نيوزيلاندا

92 د. عقيل الناصري باحث أكاديمي /السويد

93 د. سعد إسماعيل طبيب اختصاص وناشط مدني / هولندا

94 نجات جبار ناشط مدني / هولندا

95 د. سالم جورج سليمان أكاديمي وناشط مدني / هولندا

96 د. مهدي جابر مهدي باحث أكاديمي وناشط سياسي/ العراق

97 جبار عنبر ناشط مدني / ألمانيا

98 خونجة احمد رفيق ناشطة حقوقية / المملكة المتحدة

99 احمد الشيخ احمد ربيعة ناشط مدني / هولندا

100 د. سامان شالي أكاديمي وناشط مدني / هولندا

101 د. نبيل جورج ناسي أكاديمي وناشط مدني/ كردستان العراق

102 ئارام محمد رسول مهندس استشاري / المملكة المتحدة

103 حميد مراد ناشط حقوقي وسكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان /امريكا

104 د. سعد السعدي ناشط مدني / السويد

105 جمال الهاشمي شاعر واعلامي / العراق

106 د. عبد علي عوض باحث اقتصادي وكاتب وأستاذ جامعي / هولندا

107 سهاد بابان ناشط مدني / كندا

108 علاء الدليمي ناشط مدني / هولندا

109 د. نبيل رومايا أكاديمي وناشط مدني / الولايات المتحدة الأمريكية

110 سيروان محمود ناشط مدني / هولندا

111 ماجد فيادي ناشط مدني / المانيا

112 خسرو فارس حقوقي وناشط مدني / هولندا

113 مناضل عبد الله فياض ناشط مدني / العراق

114 عبد الحميد المرجاني ناشط مدني / العراق

115 حميد الياسري استاذ جامعي متقاعد واعلامي / سلوفاكيا

116 نهلة شعيا ناشطة مدنية / السويد

117 زينب مسلم ناشطة مدنية / السويد

118 سهام تومي ناشط مدني / السويد

119 نيا أمين ناشط مدني / المملكة الهولندية

120 صباح كلمشي ناشط مدني/ السويد

121 د. سناء اسماعيل رشيد طبيبة متقاعدة، العراق- بغداد

122 عبد الكريم حسن سلوم مهندس استشاري موارد مائية / العراق- بغداد

123 ئاشتي احمد خضر صحفي / كوردستان العراق

124 أياد بابان ناشط مدني / العراق

125 صالح الربيعي أمين عام حزب الخضر الوطني العراقي

126 عباس ناجي صالح مهندس / هولندا

127 باسمة علي غالب ناشطة مدنية / المانيا

128 نبيل تومي كاتب وفنان تشكيلي وناشط مدني / السويد

129 فرهاد فرج عبد الرحمن ناشط مدني / النرويج

130 وفاء الربيعي شاعرة وناشطة مدنية / المانيا

131 رجب عاصي كاكائي ناشط مدني كوردستان العراق

132 كريم السلمان ناشط مدني / بلجيكا

133 سهيلة حبيب ناشطة مدنية / إيطاليا

134 وردة عوديشو وردة عامل متقاعد / العراق

135 محمد حسن السلامي رئيس جمعية المواطنة لحقوق الانسان ناشط حقوقي / العراق

136 خضر دوملي مدرس وباحث أكاديمي وناشط مدني / كوردستان العراق

137 تارا آميد باباجان إعلامية وناشطة مدنية / العراق

138 عدي الياسين تجمع عراقيون / العراق

139 هاشم مطر ناقد أدبي / الدنمارك

140 فارس يوسف ججو وزير سابق، وناشط حقوقي / العراق

141 رجاء الخفاجي التيار الاجتماعي الديمقراطي

142 د. حسان عاكف ناشط سياسي ومدني

143 عبد المنعم الصافي مهندس، وناشط مدني / المانيا

144 أرشد حسين تجمع دولة المواطنة / اسكتلندا

145 حسن الأسدي العراق

146 صبري العقيلي فنان مسرحي /العراق

147 فاضل السهلاني اللواء الحقوقي / العراق

148 ستار ونداوي ناشط في حقوق الإنسان / العراق

149 د. چیا عمر ساقی مهندس مدني / المانيا

150 كويستان حسين عمر خريجة جامعية / المانيا

151 أمير عبد إعلامي وناشط مدني / العراق

152 فكتوريا جرجس متقاعدة / الولايات المتحدة الأمريكية

153 وائل مرعب فنان تشكيلي / كندا

154 رهيبة القصاب ناشطة مدنية / المملكة المتحدة

155 ضياء العويش فرنسا

156 مفيد مرتضى حسين مهندس، مترجم / ألمانيا

157 مصباح كمال مستشار تأمين / المملكة المتحدة

158 إبراهيم الحريري صحفي / العراق

159 راهبة الخميسي كاتبة وناشطة مدنية وإعلامية

160 ياسمين حبيب مدرسة / ألمانيا

161 انورعبدالرحمن / هولندا رئيس تحرير صحيفة صوت العراق الالكترونيه

