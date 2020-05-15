نقيب الصحفيين يقترح دمج كل الأوقاف الدينية بوزارة واحدة تقليصاً للنفقات

صوت العراق – فراس الكرباسي:

أقترح نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دمج كل الأوقاف الدينية بوزارة واحدة أو هيئة تقليصاً للنفقات وإيقاف هدر الأموال.

وقال اللامي في حسابه الرسمي على تويتر: ‏مجلس الوزراء قرر تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة بسبب الوضع الإقتصادي، أتمنى من السيد مصطفى الكاظمي طرح مقترح دمج كل الأوقاف الدينية بوزارة واحدة أو هيئة لتقليص النفقات وإيقاف هدر الأموال وسهولة مراقبتها مالياً خصوصا إن مئات مليارات الدنانير تخصص لها في كل ميزانية.

وكان مجلس الوزراء الجديد برئاسة الكاظمي قرر في جلسته الاعتيادية تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة بسبب الوضع الإقتصادي الذي يمر به البلد حاليا وهبوط أسعار النفط عالمياً./انتهى.