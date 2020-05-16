إصدارات ..

احمد الحاج

كتاب يسد النقص في مكتبات العراق عن تعليم الوضوء والصلاة للصغار

صدر حديثا في العاصمة العراقية بغداد كتيب مصور” تعليمي – توضيحي” عن كيفية أداء الوضوء والصلاة يتضمن عبارة مختصرة لكل مسالة من مسائل الوضوء والصلاة مع صورة توضح المقصود بها،يقع الكتاب في 16 صفحة ملونة من القطع الكبير ويضم 21 صورة توضيحية مع الاذكار الرئيسة في الصلاة والتشهد والصلاة الإبراهيمية والأدعية ، ألحق به 4 سور من القرآن الكريم هي سورة الفاتحة و3 سور قصيرة مع بيان معانيها،لمؤلفه الاستاذ حامد الفلاحي،وتمت مراجعة الكتيب من قبل الدكتور طه الزيدي،عضو الهيئة العليا في المجمع الفقهي العراقي .

وعن أسباب إصدار الكتيب يقول المؤلف حامد الفلاحي “فاجأني أحد الأخوة حين إتصل بي وأخبرني أنه بحث طويلا في الكثير من مكتبات العاصمة العراقية بغداد عن كتاب مصور لتعليم الصلاة فلم يجد !”.

وتابع الفلاحي بالقول “يومها اتصلت بالدكتور طه الزيدي وإتفقت معه على أن أقوم بإعداد وتصميم الكتاب، فيما يقوم هو بمراجعته وتدقيقه ولله الحمد، فقد أثمرت جهودنا وظهر الكتاب إلى النور في أول طبعاته” متسائلا بالقول “ترى أين مؤسساتنا الدينية،وجمعياتنا الخيرية إذا كانت مكتباتنا تخلو من كتاب لتعليم الصلاة؟!”.

وجاء في كلمة التقديم للدكتور طه أحمد الزيدي/ عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي” الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

فإنّ الصلاة ركنٌ عظيم من أركان الإسلام ،وهي فرض عين على كلّ مسلم ومسلمة، وقد حثّ الإسلام على تعليمها للصغار وهم أبناء سبع سنين ،وقد أجاز الفقهاء استعمال الصور في تعليم الصغار كيفية أداء العبادات بشكل صحيح.

وشكر الله للأستاذ الفاضل حامد الفلاحي هذا الجهد الفني الرائع في تعليم الصغار الوضوء والصلاة بشكل مبسط ومصور، وقد اطلع بعض أعضاء المجمع الفقهي العراقي على نسخة من هذا الكتيب فوجدوه متقنا ومناسبا لهذه الفئة العمرية، وننصح بنشره من خلال دورات تحفيظ القرآن الكريم التي تشهدها مساجدنا المباركة ،بل يعدّ من نفائس الهدايا التي نقدمها لأولادنا وأحبابنا الصغار.

وفق الله تعالى الأستاذ حامد لما يحب ويرضى وإلى مزيد من العطاء التعليمي المتميز والمتجدد. انتهى