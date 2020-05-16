اعتباراً من الأحد .. كنائس أربيل تفتح أبوابها

من المقرر أن تفتتح كنائس العاصمة أربيل أبوابها اعتباراً من يوم غد الأحد، مع التزام جملة من التدابير والإجراءات للوقاية من «كورونا».

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقده أساقفة أربيل بناء على القرارات الأخيرة الصادرة من رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، والمتعلقة بتخفيف إجراءات الحظر والإغلاق بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس.

وقالت إيبارشية أربيل الكلدانية في بيان إن الأساقفة ألزموا المصلين بضرورة اتباع التعليمات الوقائية قبل دخول الكنائس، وهي الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستبدال قبلة السلام أو السلام بالانحناء أثناء القداس في الوقت الراهن واتباع تعليمات كل كنيسة.

وطالب الأساقفة جميع المصلين باستعمال المعقمات قبل الدخول الى الكنيسة.

ومن المقرر أن تعلن كنائس أربيل في وقت لاحق اليوم مواعيد القداديس.