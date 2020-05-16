اقليم كوردستان يواصل اجلاء مواطنيه العالقين في الخارج .. رحلة عودة جديدة من قبرص

أعلن إقليم كوردستان ، إجلاء 142 من طلبته العالقين في قبرص وذلك بسبب حظر الرحلات الجوية من والى الاقليم بعد تفشي فيروس كورونا.

دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان ، أفادت على موقعها الإلكتروني بأن عمليات الإجلاء تتم بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وهذه أحدث رحلة استثنائية ينقل فيها الإقليم مواطنيه من قبرص، إذ سبقتها رحلات عودة انطلقت في الفترة الأخيرة من دول عديدة حول العالم.

تجدر الاشارة ، الى أن دائرة العلاقات الخارجية كانت قد أعلنت سابقاً ، أن توقف سير الرحلات الجوية أدى إلى ان يعلق العديد من المواطنين المتواجدين في الخارج لأغراض العلاج أو الدراسة أو السياحة ، وكانوا بحاجة إلى العودة للبلاد ، وفي إطار برنامج وخطة محكمة وبالتعاون والتنسيق مع الحكومة الإتحادية، قدمت الدائرة التسهيلات اللازمة لاعداد كبيرة من هؤلاء لعودتهم .

دائرة العلاقات الخارجية أكدت ، بأنها ستستمر في جهودها لتقديم كافة التسهيلات لمواطني الاقليم العالقين في الخارج من الذين هم بحاجة للعودة إلى البلاد.

ويُخضع إقليم كوردستان كل مواطنيه القادمين من دول العالم للفحوصات المختبرية والحجر الصحي لمدة 14 يوماً تطبيقاً للإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار الجائحة.