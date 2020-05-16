الاعلام والاتصالات تصدر بياناً بشأن الاساءة بحق ابو مهدي المهندس

اصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، الجمعة، بياناً بشأن الاساءة التي صدرت بحق ابو مهدي المهندس عبر احدى القنوات الفضائية.

وقالت الهيئة في بيان إنها “تود ان تعبر عن تفهمها لمشاعر الجمهور حيال الاساءة التي صدرت بحق الشهيد المجاهد ابو مهدي المهندس والذي يعد رمزًا وطنيًا ساهم بتضحياته الجسيمة في تطهير العراق من اعتى التنظيمات الارهابية ودفع ثمن ذلك حياته مضرجة بدم الشهادة ولن يسمح بانتهاك حرمتها او التجاوز عليها”.

وأضافت أنه “في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة للجمهور الكريم أنها ترصد أية مخالفة لقواعد البث الاعلامي تصدر عن وسائل الإعلام المرخصة ومنها الاساءة الى الجهات والرموز الوطنية وتتخذ بحقها الاجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة النافذ ولائحة قواعد البث الاعلامي، فانها توضح بأن ما بثته قناة MBC1 خارج عن سلطة الهيئة كونها محطة غير عراقية ولا تبث من الاراضي العراقية”، مشدة بالقول “دون أن يعفي ذلك الهيئة من متابعة الامر عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلًا”.