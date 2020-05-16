الصحة تعلن عن إجراءات عاجلة وفحص ميداني في السيطرات للوقاية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة، (15 أيار 2020)، أنها ستتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز التزام المواطنين بالوقاية من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح صحفي إنه “سنتخذ اجراءات عاجلة بالتعاون مع الجهات الساندة لتعزيز التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية”، مضيفاً أننا “سندعم السيطرات المشتركة في الطرق بكوادر طبية تجري عمليات الفحص الميداني”.

وأوضح التميمي أن “على الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة إلزام الموظفين والمراجعين بلبس الكمامات والتعقيم وضمان إجراء التباعد الاجتماعي”، مبيناً أنه “تمت مضاعفة اعداد الفحص الميداني للفيروس لاسيما للمناطق التي حصلت فيها إصابات”.

وحذر وزير الصحة من عودة بعض الانشطة الدينية والعشائرية والاجتماعية التي تشكل خطراً في انتقال فيروس كورونا، وأشار إلى أن “الحظر المناطقي احد الاجراءات التي نتخذها للحد من انتشار الوباء”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في العراق عن مساندتها للإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعلن عنها وزير الصحة .

وتأتي هذه التصريحات بعد ارتفاع عدد الإصابات في العراق في الأيام الماضية الأخيرة وتصدر العاصمة بغداد ومحافظة البصرة بأغلب الإصابات.

وسجل العراق حتى الآن ٣١٩٣ إصابة بفيروس كورونا، بينها ٢٠٨٩ حالة شفاء، و١١٧ وفاة، فيما يرقد ٩٨٧ في المستشفيات.