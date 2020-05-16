العمليات المشتركة تنفي سيطرة داعش على قرية تابعة لخانقين

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق ، الجمعة ، سيطرة تنظيم داعش على قرية مبارك، في محافظة ديالى شرقي البلاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع سلسلة هجمات نفذها التنظيم المتطرف، في محافظات صلاح الدين، والأنبار وبغداد ، وسط تحذيرات من سيطرته على قرى وبلدات.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إنه “لا توجد أي سيطرة لداعش الإرهابي على هذه القرية، وإنما كان هناك مجرد تعرض من 3 عناصر إرهابية من خلال إطلاق نار باتجاه القرية”، مؤكدا أن “القوات الأمنية طاردت العناصر الإرهابية باتجاه الجبال”.

موضحاً ، أن “هناك خلايا نائمة ولديها حواضن ونتيجة للضغط الكبير الذي تمارسه القوات الأمنية على تلك العصابات، فإنها لا تمتلك أي خيار غير الاستسلام، أو تنفيذ عمليات إرهابية في سبيل البقاء على قيد الحياة”.

ويأتي هذا التوضيح بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية ودولية، على نطاق واسع، سيطرة تنظيم داعش ، على قرية مبارك في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وكان مسلحي داعش ، شنوا مساء الخميس، هجوماً على قرية مبارك ضمن قضاء خانقين، ما أسفر عن سقوط جرحى بصفوف المدنيين.

وقال طلعت رفعت ، مسؤول أمن مشفى خانقين الحكومي : «شن مسلحو داعش ، الليلة (الخميس)، هجوماً على قرية مبارك بقضاء خانقين، وحتى الآن لا تزال الاشتباكات مستمرة في القرية بين الإرهابيين والقوات الأمنية».

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة شقيق مختار القرية بجروح، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وفي الأسبوع الماضي، شن تنظيم داعش ، هجوما كبيرا على ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، وأدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وأثارت الهجمات المنسقة لداعش ، مخاوف من عودة للتنظيم الذي احتفظ خلال الفترة الماضية بظهور متقطع، بعد 3 سنوات على تحرير كامل الأراضي العراقية، التي سيطر عليها عام 2014.

وتشير إحصائيات تقريبية لمسؤولين أمريكيين معنيين بملف مكافحة الإرهاب، إلى وجود 14 ألفا – 18 ألفا من مقاتلي التنظيم ينشطون بين سوريا والعراق، خاصة في محافظتي ديالى وكركوك، وإلى الجنوب من الفرات، ويساعدهم في ذلك نحو 400 عنصر لوجستي غير نشط “خلايا نائمة”.

وقضاء خانقين من المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، يتبع إدارياً لمحافظة ديالى، سيطرت عليه ميليشيات الحشد الشعبي وقوات عراقية أخرى بعد خيانة 16 أكتوبر 2017، إثر انسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية منه.

ومنذ ذلك التاريخ تدهورت الأوضاع الأمنية في القضاء كما باقي ‹المتنازع عليها›، كما زادت تحركات وهجمات داعش بشكل ملحوظ.