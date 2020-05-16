الكاظمي يوجه دعوة لأردوغان بزيارة العراق: نتطلع لشراكة أقوى

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، (15 أيار 2020)، لزيارة العراق، فيما أعرب عن تطلعه لشراكة أقوى مع تركيا.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن “الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، قدّم خلاله التهنئة الى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة”.

وأكد أردوغان على “استعداد تركيا لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأنه يتطلع الى زيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة، لبحث سبل تعزيز العلاقة ضمن إطار الإتفاقيات الثنائية والاحترام المتبادل للسيادة ووحدة أراضي البلدين”.

وأضاف البيان أن “الكاظمي شكر أردوغان على التهنئة، وأكد ان العراق يتطلع الى بناء علاقات شراكة أقوى مع الجارة تركيا، على أسس من الثقة والاحترام المتبادلين”.

واوضح أن الكاظمي أعرب عن سروره “لاستقبال اردوغان في بغداد، وتبادل الزيارات بالشكل الذي يسهم في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية”.

وأشار إلى أن ” مسألة الحصص المائية بين البلدين تم بحثها ، وسبل تعزيز حركة التبادل التجاري والإستثماري، ودور الشركات التركية في مجالات الطاقة والإعمار، كما ناقشا سبل تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، و بحثا التنسيق في مواجهة أزمة كورونا”.