اليك أشهر 4 أكلات رمضانية في العراق

يتميّز المطبخ العراقيّ بأصناف الطّعام وأشكاله وألوانه المختلفة مما لذّ وطاب، عدا عن التشكيلة الغنيّة من النكهات الشّهية، فأغلب الأطباق نجد فيها أنّ الكزبرة، والقرفة، والهال، والزعفران، والنعناع من مكوّناتها، ويعتبر الأرز، والتمر، والشّعير، والقمح من أساسيات المطبخ العراقيّ، فالكثير من الأطباق أساسها اللّحم والقمح مثل الكبّة، كما تعتمد المائدة في العراق بعض المقبّلات في البداية مثل الكباب، وبعدها قد تأتي الشوربة السّاخنة ليلحقها الطبق الرئيسيّ الذي قد يحتوي على الأرز واللّحم أو الاسماك، لذا وفي هذا المقال سنذكر بعض الوصفات العراقية التي يكثر إعدادها وتقديمها وخاصّة في رمضان.

الدولما العراقيّة

المكوّنات:

ثلاثمئة غرام من البصل، أو حبتان متوسطتا الحجم ومقطعتان إلى شرائح رفيعة. أربع حبّات صغيرات الحجم من كلّ من: الباذنجان، والبطاطا، والكوسا، والفليفلة الحلوة الخضراء.

مكوّنات الحشوة:

ربع كوب بقدونس طازج مفروم.

أربعة فصوص مهروسة من الثوم.

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون.

مكعب مطحون من مرقة الدّجاج مع ملح أقل.

مئة غرام من البصل، أو حبّة صغيرة الحجم، ومفرومة ناعماً.

مئة غرام من الأرز المصري أو نصف كوب.

مئتان وخمسون غراماً من لحم الغنم المفروم قليل الدهن.

ملعقة ونصف صغيرة الحجم من الكمون المطحون.

مكوّنات الصّلصة:

ثلاثمئة وخمسة وسبعون ملليلتراً من الماء السّاخن، أو كوب ونصف.

ملعقة تمر هندي كبيرة الحجم.

مكعب من مرقة الدّجاج بملح أقل.

طريقة التّحضير:

نوزّع شرائح البصل على قدر كبير الحجم.

نغسل حبات البطاطا، والكوسا، والبانجان، والفليفة الخضراء، ونجوّفها، ونضعها في وعاء مملوء بالماء للمحافظة على لونها كما هو ولا يتغيّر.

نضع اللحم المفروم في وعاء مناسب، ونضيف إليه البصل، والأرز، والبقدونس المفروم، و الفلفل الأسود، والكمون، ومكعب مرقة الدجاج، ونخلط المكوّنات مع بعضها جيداً.

نصفّي الخضار التي جوّفناها من الماء، ونحشوها بمزيج اللّحم الذي حضّرناه، ونرصّها في القدر فوق شرائح البصل.

نذوب التمر الهندي ومكعب مرقة الدجاج في كوب الماء السّاخن، ونسكبه فوق الخضار.

نخفّف النّار عندما يغلي المزيج ونغطّيه، ونتركه يطهى على نار خفيفة لمدة خمس وثلاثين دقيقة تقريباً، أو حتى نلاحظ أنّ الأرز والخضار قد نضجت، ثمّ نضع الخضار في طبق تقديم كبير الحجم، ونسكب فوقها الصّصلة ونقدّمها ساخنة.

تشريب بالدّجاج

المكوّنات:

رغيفان من الخبز مقسّمان ومقطّعان إلى قطع متوسطة الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الطّماطم.

ثماني حبّات بصل صغيرة الحجم، ومقشّرة.

ثلاث ملاعق كبيرات الحجم من الزّيت النباتيّ.

كيلوغرام ونصف دجاج مقطّع.

أربعمئة وخمسون غراماً من الطّماطم، أو ثلاث حبّات متوسطة الحجم مقشّرة ومهروسة.

كوب أو مئة وستون غراماً من الحمّص المعلّب.

أربعة فصوص من الثّوم.

ثلاث حبّات من اللايم المجفّف.

مكعّبان من مرقة اللحم.

ثلاثمئة غرام من البطاطا، أو حبّة متوسطة الحجم.

ثلاثة أكواب ونصف من الماء.

طريقة التّحضير:

نسخن الزيت في قدر كبير الحجم غير لاصق، ونضيف إليه قطع الدّجاج لتقلى وتكسب اللون البنيّ الذهبي، ونتركها تقلى لمدة 8-10 دقائق تقريباً.

نضيف معجون الطّماطم للدّجاج، ونحرّك المزيج لمدة ثلاث دقائق.

نضيف الطّماطم، ومكعّبي مرقة الدّجاج، وفصوص الثّوم، والبصل الصّغير، والماء، ونقلّب المكوّنات جيداً مع بعضها، ثمَّ نترك المزيج حتى يغلي ويُطهى على نار خفيفة، ونتركه لمدة عشر دقائق دون أن نغطّي القدر.

نضيف إلى المزيج البطاطا، والحمّص المعلّب، ونترك المزيج يُطهى لمدة ثلث ساعة على نار خفيفة، أو حتى ينضج الدّجاج والخضار.

نضع قطع الخبز في وعاء تقديم كبير الحجم، ونسكب فوقها الصّلصة التي حضّرناها لكي يتشربها الخبز، وبعدها نضيف الكمية المتبقية من المزيج ونقدّمه ساخناً.

المسكوف العراقي

المكوّنات:

ثلاث ملاعق من الملح الصخري.

كيلوغرامان من سمك الكارب (شمّوط).

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت دوار الشّمس.

طريقة التّحضير:

نقسّم السمكة بالطّول من جهة البطن، وننظفها ونفردها لتصبح قطعةً مسطّحةً.

نزيل الحسك من السمك وننزع الأحشاء، ونقطعها إلى قسمين متطابقين من البطن لأعلى، ونترك الظّهر سليماً.

نحضر صينية كبيرة الحجم، ونشعل الحطب، ونضع فوقها رفّ أسلاك معدنيّ بشكلٍ مرتفع.

نضيف الملح إلى الزّيت، وندهن به السمكة من كلا الجانبين.

نضع السمك على الشبك المعدنيّ، ويدخّن لمدة ثلث ساعة تقريباً.

نضع السّمك في طبق التّقديم، ونقدّم إلى جانبه الأرز، والتّمر، وصلصة التمر الهندي.

المخلمة

المكوّنات:

فصّ ثوم مهروس.

ملعقة طحين كبيرة الحجم.

بصلة متوسطة الحجم، ومقطّعة إلى مكعّبات صغيرة الحجم.

حزمة مفرومة من الشبت.

ثلاث ملاعق حليب كبيرة الحجم.

نصف ملعقة بهار لحم صغيرة الحجم.

مئتا غرام من لحم الغنم المفروم.

ست بيضات.

نصف كوب من الفطر، مقطّع إلى شرائح.

ملح وفلفل أسود حسب الرّغبة.

طريقة التّحضير:

نضع مقلاة واسعة على النّار ونضع فيها القليل من الزّيت، ونضيف إليه شرائح الفطر، ونحرّكه جيداً حتى ينضج، ثمّ نرفعه من المقلاة ونضعه جانباً.

نضيف القليل من الزّيت في المقلاة نفسها، ونحمّر فيها البصل حتى يكتسب لوناً ذهبياً، ونضيف إليه الثّوم، ونحرك جيداً، ثمّ نضيف اللحم المفروم، ونترّك المكوّنات مع بعضها على نار عالية حتى يجف اللحم من الماء وينضج، بعدها نضيف الملح والفلفل الأسود، وبهار اللّحم.

نخلط في زبدية البيض مع الشبت، والطّحين، والحليب.

نضيف خليط البيض إلى اللّحم، ونضيف عليهم الفطر.

نغطّي المقلاة ونتركها على نار هادئة جداً حتى ينضج البيض، ويمكن وضع المقلاة في فرن متوسط الحرارة حتى ينضج البيض.