بعد كورونا .. تشخيص أولى الإصابات بانفلونزا الطيور في العراق

أعلنت وزارة الزراعة ، اليوم الجمعة ، عن تشخيص أصابة بمرض انفلونزا الطيور في محافظة نينوى (مركزها الموصل) .

جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف ، أكد فيه بأن ” دائرة البيطرة وهي احدى تشكيلات وزارة الزراعة ابلغتنا بتشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور نوع (H5N8 ) في احد حقول الدواجن البياض في محافظة نينوى / اسكي كلك (50 كم شمال غرب الموصل) ” ، مضيفاً ” على الفور تم تفعيل خطة الاحتواء بموجب قانون الصحة الحيوانية رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ المادة ١٦ والمباشرة بتنفيذ الخطة الوطنية للاحتواء بحرق ودفن الهلاكات والبدء باتلاف الدواجن المتبقية وفرض حظر على حركة الدواجن” ، مشيرأ الى ان حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة ولاتوجد اي حقول اخرى للدواجن ضمن هذه المنطقة حيث تم خلال اليوم الجمعة ١٥ ايار ٢٠٢٠ اتلاف كامل القطيع المتبقي باشراف لجنة مشكلة برئاسة محافظ نينوى وعضوية دائرة البيطرة والصحة والبيئة ومديرية الزراعة ومديرية الشرطة في المحافظة”.

كما اكد المتحدث ” اتخاذ كافة الاجراءات للسيطرة على المرض” ، مبيناً أن ” هذا المرض هو من الامراض الانتقالية والذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد و هو مسجل حاليا في ٣٨ دولة من دول العالم”.

وتابع المتحدث ، بالقول ” تهيب الوزارة بكافة مربي الدواجن بالمراقبة المستمرة والإبلاغ الفوري للسلطة البيطرية (المستشفيات والمستوصفات البيطرية) عن أي حالة يشتبه بها بغية اتخاذ الاجراءات الصحية البيطرية اللازمة لمنع أنتشارها والحد من تداعياتها من أجل حماية قطاع الدواجن واستمرارية تحقيق الامن الغذائي من بيض المائدة ولحم الدجاج للمواطن العراقي” .

بدوره ، قال مدير زراعة نينوى ، دريد حكمت طوبيا ، أن عدد الهلاكات التي احرقت ودفنت في حقل للدواجن بقضاء الحمدانية (جنوب شرق الموصل) بلغ قرابة 65 الف دجاجة بعد تأكد اصابتها بانفلونزا الطيور ، مشيراً الى انه جرت عملية الطمر وفق لجنة صحية وبيئية شكلت لهذا الغرض.