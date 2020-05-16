تدمير أهداف لداعش في ديالى عقب هجمات عنيفة

اعلن قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان خالد العزي، يوم السبت، تدمير مضافتين لتنظيم داعش وتفجير عدد من العبوات الناسفة بعملية امنية في اطراف ناحية بهرز 7 كم جنوب بعقوبة.

وقال العزي إن “قوات من لواء 19 من الفرقة الخامسة للجيش العرقي شنت عملية امنية شاملة لتعقب اوكار داعش في بساتين ناحية بهرز جنوب بعقوبة بناءً عغلى عمليات استخبارية دقيقية”.

واكد العزي ان “العملية اسفرت نتائجها الاولية عن تدمير مضافتين لداعش تحوي عبوات ناسفة تم معالجتها وتفجيرهال من قبل الجهد الهندسي اضافة الى الاستيلاء على قنابر هاونات وقذائف (RBG ) سفن”.

واضاف ان “عملية البحث والتمشيط مستمرة في بساتين بهرز لتدمير اوكار داعش ومباغتتها قبل تنفيذ أي عملية ارهابية تهدد الامن في القواطع الامنية او المدن الامنة”.

وتأتي حملة التمشيط عقب هجمات عنيفة شنها مسلحو داعش على أهداف أمنية وعسكرية في الأيام القليلة الماضية ما أوقع العشرات من الضحايا.

وتشهد ديالى منذ نيسان الماضي وحتى الان تصاعدا بالهجمات التي يشنها داعش لأول مرة منذ اكثر من 4 اعوام، ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين والاجهزة الامنية.

ويعزو المختصون اسباب تصاعد الحوادث الامنية الى ضعف الخطط الامنية وتداخل الصلاحيات الامنية وسوء توزيع وانتشار القطعات الامنية بالشكل الصحيح الى جانب مشاكل الفساد الاخرى.