صحة كركوك للمواطنين : لايمكن التكهن بالقادم .. لاتخرجوا من منازلكم

مع ازدياد تسجيل الاصابات بفيروس كورونا في البلاد ، دعا مدير عام صحة كركوك ، اليوم الجمعة ، مواطني المدينة الى الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم الخروج من المنزل الا لحالات الضرورة القصوى ، قائلاً ان القادم لايمكن التكهن به.

زياد خلف مديد ، قال في بيان إن ” البلاد تمر بوضع صحي واقتصادي صعب ويوما بعد يوم يزداد اعداد المصابين في المحافظات الاخری ولسنا بمعزل عن الاخرين وتهديد المرض في اي مكان تهديد لكل مكان ” ، مضيفاً ” وفي ظل عدم وجود علاج شافي ولقاح فعال للمرض في الوقت الحاضر تبقى الوقاية هي السلاح الوحيد في ايدينا لمحاربة المرض والانتصار عليه وهذا يتطلب تظافر جميع الجهود للعمل على السيطرة على المرض وابطاء سرعة انتشاره بعد ان صار منعه مستحيلا”.

مضيفاً ، أن ” الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الازمة يتحقق من خلال الالتزام ، بالحظر الجزئي وعدم الخروج من المنزل الا للحالات الضرورية والقصوى وحتى في فترة فتح الحظر الصباحي، والالتزام بالمباعدة البدنية وترك مسافة اكثر من متر بين شخص واخر في اماكن العمل والمحلات العامة”.

كما دعا المواطنين إلى “الابتعاد عن الاماكن المزدحمة وعدم الاجتماع لاكثر من 5 اشخاص ، وعدم المشاركة في المناسبات العامة مثل الحفلات ومجالس العزاء والمناسبات الاجتماعية والدينية، والالتزام بلبس الكمامات حال الخروج من البيت وفي حال عدم الحصول على الكمام الجراحي يمكن الاستعانة بكمامة من القماش”.

ونصح مدير عام صحة كركوك، بـ”الالتزام بالنظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين وعدم لمس الوجه واجزاءها، وتعقيم الحمامات والمرافق الصحية ونظافتها وخاصة العامة منها، والابتعاد عن الحيوانات ومكافحة الكلاب السائبة”.

كما حذر من مغبة عدم “الالتزام بهذه التعليمات، لان القادم لايمكن التكهن به، وتجارب الدول الاخرى ليست مبشرة بالخير وتنذر بكارثة صحية”، داعيا اهالي مدينة كركوك إلى “أهمية الالتزام بحظر التجوال خاصة بعد الافطار”.