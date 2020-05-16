عالية نصيف تطالب بإضافة بند إلى الموازنة تحت مسمى (صندوق إعمار المناطق المضحية والمنكوبة لجنوب العراق)

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير المالية واللجنة

المالية النيابية بإضافة بند إلى الموازنة تحت مسمى (صندوق إعمار المناطق المضحية والمنكوبة لجنوب العراق) ، للنهوض بالواقع العمراني والخدمي في تلك المناطق أعطت الكثير وأخذت القليل .

وقالت في بيان اليوم :” ان المحافظات الجنوبية دفعت ضريبة

ثلاث حروب أحرقت فيها الأخضر واليابس، وبعد سقوط النظام السابق قدمت قوافل الشهداء في الحرب ضد داعش، وعانت الكثير من الإهمال وتلكؤ المشاريع العمرانية والخدمية، ومازالت بنيتها التحتية حتى الآن أقل بكثير من المستوى المطلوب، ولم يمد (صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة)

يد العون لهذه المحافظات”.

وتابعت نصيف :” ان القضية تتعلق بجزء كبير من العراق يضم

عدة محافظات تعرض سكانه لشتى أنواع الظلم والحرمان منذ عقود من الزمن، ولم يتم إنصافهم ولم تحصل مناطقهم على الاهتمام الكافي “.

وشددت نصيف على :” ضرورة قيام نواب المحافظات الجنوبية

وأعضاء اللجنة المالية النيابية بتبني مقترح إضافة بند إلى الموازنة تحت مسمى (صندوق إعمار المناطق المضحية والمنكوبة لجنوب العراق) ، مع أهمية قيام رئيس الوزراء ووزير المالية بالموافقة على هذا المقترح “.